Останнім часом збільшилася кількість пацієнтів, яка скаржиться на закрепи. Методи боротьби в кожного різні і далеко не завжди успішні.

Лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська розповіла, чому може виникати закреп та як самостійно його позбутися.

Чому виникає закреп

За словами спеціаліста, зміна харчових звичок (недостатнє вживання клітковини, збільшення в раціоні продуктів, що викликають закрепи (банани, хлібобулочні вироби, картопля), нерегулярне харчування, дефіцит рідини – наразі одна з найпоширеніших проблем.

Крім того, уповільнення мотороно-евакуаторної функції (виникають внаслідок порушення інервації, стресів, функціональних розладів, прийому медикаментів (заспокійливі, антидепресанти, препарати заліза, бісмуту тощо) також може викликати закреп.

Лікар додала, що до причин належать механічні (анатомічні особливості, які можуть дати про себе знати на тлі перших двох груп причин), запальні захворювання ШКТ, новоутворення, звуження просвіту кишківника внаслідок оперативних втручань, запалення).

Як позбутися закрепу в домашніх умовах

Белінська радить налагодити харчування в міру можливостей. У раціон необхідно додати продукти, які мають послаблювальний ефект: абрикоси, авокадо, ананас, броколі, виноград, вишня, горох, диня, кисломолочні продукти (йогурт, кефір), кабачок, капуста, помідор, рослинні олії, буряк, гарбуз, квасоля, шпинат, яблуко.

Також потрібно відновити питний режим.

– Якщо ви впевнені, що в раціоні не вистачає клітковини й це є причиною закрепу, можна додати псиліум або звичайну клітковину, яку можна придбати в супермаркеті або аптеці, – зазначила вона.

За словами лікаря, в домашніх умовах можна одноразово застосувати мікроклізму: Енема-села, Мікролакс або гліцеринову свічку.

Якщо ці методи неефективні, варто звернутись до лікаря, щоб він порадив препарати на основі лактулози, макроголу або інші.

Водночас під час закрепу не варто:

скуповувати всі супозиторії від закрепу в аптеці та застосовувати їх, поки не буде стільця;

застосовувати шматки мила, клізми з олією та інші підручні засоби;

пити олію, магнезію тощо. По-перше – можна нашкодити собі, по-друге – потім налагодити роботу ШКТ буде складно;

приймати самостійно проносні препарати (Бісакодил, препарати сенни);

голодувати.

Белінська нагадала, що ефект від послаблюючих на основі макроголу може бути через 24-48 годин, і якщо одразу немає стільця панікувати не потрібно.

Джерело: Євгенія Белінська