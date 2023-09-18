В Украине начался сезон грибов. Иногда они могут провоцировать пищевые отравления, которые считаются одними из самых тяжелых.

По информации Минздрава, на территории страны растет до 500 видов съедобных грибов, ядовитых же — около 2 тыс. При этом спутать их очень легко.

Специалисты профильного ведомства вообще рекомендуют отказаться от употребления лесных грибов, которые могут быть поражены токсинами или паразитами, и заменить их выращенными в промышленных условиях. Особенно это касается детей, пожилых людей и беременных.

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Даже правильное очищение и приготовление не гарантируют безопасности.

Симптомы отравления грибами:

резкая боль в животе;

рвота;

диарея;

нарушение сознания и зрения;

обильное слюноотделение и галлюцинации;

судороги.

Они могут проявиться как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после потребления.

Если человеку не оказать помощь, он может даже умереть.

Что делать при отравлении грибами:

звонить в скорую по номеру 103;

попытаться вызвать рвоту;

промыть желудок теплой водой;

пить раствор воды, соли и сахара;

принять сорбенты.

В случае возникновения симптомов после употребления грибов нельзя есть молочные и кисломолочные продукты и алкоголь. Это ускорит попадание токсинов в кровь.