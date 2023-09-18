В Украине начался сезон грибов. Иногда они могут провоцировать пищевые отравления, которые считаются одними из самых тяжелых.
По информации Минздрава, на территории страны растет до 500 видов съедобных грибов, ядовитых же — около 2 тыс. При этом спутать их очень легко.
Специалисты профильного ведомства вообще рекомендуют отказаться от употребления лесных грибов, которые могут быть поражены токсинами или паразитами, и заменить их выращенными в промышленных условиях. Особенно это касается детей, пожилых людей и беременных.
Даже правильное очищение и приготовление не гарантируют безопасности.
Симптомы отравления грибами:
- резкая боль в животе;
- рвота;
- диарея;
- нарушение сознания и зрения;
- обильное слюноотделение и галлюцинации;
- судороги.
Они могут проявиться как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после потребления.
Если человеку не оказать помощь, он может даже умереть.
Что делать при отравлении грибами:
- звонить в скорую по номеру 103;
- попытаться вызвать рвоту;
- промыть желудок теплой водой;
- пить раствор воды, соли и сахара;
- принять сорбенты.
В случае возникновения симптомов после употребления грибов нельзя есть молочные и кисломолочные продукты и алкоголь. Это ускорит попадание токсинов в кровь.