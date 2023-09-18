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Одні з найважчих. Симптоми отруєння грибами та перша допомога

18 Вересня 2023, 15:50
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
гриби
Джерело: Depositphotos

В Україні розпочався сезон грибів. Іноді вони можуть провокувати харчові отруєння, які вважаються одними з найважчих.

За інформацією МОЗ, на території країни росте до 500 видів їстівних грибів, отруйних же – близько 2 тис. Та ще й сплутати їх дуже легко.

Фахівці профільного відомства взагалі рекомендують відмовитися від споживання лісових грибів, які можуть бути уражені токсинами чи паразитами, і замінити їх на вирощені у промисловий спосіб. Особливо це стосується дітей, літніх людей та вагітних.

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Навіть правильне очищення та приготування не гарантує безпеку.

Симптоми отруєння грибами:

  • різкий біль у животі;
  • блювання;
  • діарея;
  • порушення свідомості і зору;
  • рясне слиновиділення та галюцинації;
  • судоми.

Вони можуть проявитися як через 20 хв, так і протягом кількох годин після споживання.

Якщо людині не надати допомогу, вона може навіть померти.

Що робити у разі отруєння грибами:

  • телефонувати до швидкої за номером 103;
  • спробувати викликати блювання;
  • промити шлунок теплою водою;
  • пити розчин води, солі та цукру;
  • прийняти сорбенти.

У разі виникнення симптомів після споживання грибів не можна вживати молочні й кисломолочні продукти та алкоголь. Це прискорить потрапляння токсинів у кров.

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Джерело
МОЗ
Теги
Гриби медична допомога МОЗ України Отруєння
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