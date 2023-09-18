В Україні розпочався сезон грибів. Іноді вони можуть провокувати харчові отруєння, які вважаються одними з найважчих.

За інформацією МОЗ, на території країни росте до 500 видів їстівних грибів, отруйних же – близько 2 тис. Та ще й сплутати їх дуже легко.

Фахівці профільного відомства взагалі рекомендують відмовитися від споживання лісових грибів, які можуть бути уражені токсинами чи паразитами, і замінити їх на вирощені у промисловий спосіб. Особливо це стосується дітей, літніх людей та вагітних.

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Навіть правильне очищення та приготування не гарантує безпеку.

Симптоми отруєння грибами:

різкий біль у животі;

блювання;

діарея;

порушення свідомості і зору;

рясне слиновиділення та галюцинації;

судоми.

Вони можуть проявитися як через 20 хв, так і протягом кількох годин після споживання.

Якщо людині не надати допомогу, вона може навіть померти.

Що робити у разі отруєння грибами:

телефонувати до швидкої за номером 103;

спробувати викликати блювання;

промити шлунок теплою водою;

пити розчин води, солі та цукру;

прийняти сорбенти.

У разі виникнення симптомів після споживання грибів не можна вживати молочні й кисломолочні продукти та алкоголь. Це прискорить потрапляння токсинів у кров.