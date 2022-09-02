Наступила осень, а с ней пришли и колебания атмосферного давления, о которых хорошо знают гипертоники и гипотоники. Ибо для них это настоящие качели давления. Как предотвратить такие колебания и почему в это время люди чувствуют себя плохо, рассказывает кардиолог Анна Солощенко.

— Самая частая жалоба пациентов на приеме у кардиолога – это именно перепады давления. Но, разбирая случай. я вижу, что люди сами загоняют себя на эти “качели”, – говорит Анна Солощенко.

Для начала, запомните, колебания давления и пульса — вполне нормальное явление. Давление и пульс меняются у нас практически каждую минуту в зависимости от того, что мы делаем, говорим, думаем, чувствуем в этот момент и каждый день – в зависимости от атмосферного давления.

Давление может снижаться, если мы отдыхаем, слушаем приятную музыку, спокойно гуляем по природе. А может повышаться во время стрессов, занятий спортом, во время или после неприятного разговора с руководителем.

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Такие изменения означают приспособление здорового организма к происходящим в нашем теле процессам. Но у гипертоников такие повышения давления носят чрезмерный характер, поэтому рекомендуем им ежедневный прием антигипертензивных препаратов. У гипертоника давление может повыситься по любой причине, а правильно подобранные антигипертензивные препараты при условии их регулярного, ежедневного приема будут ограничивать избыточное повышение АД в различных ситуациях, сохраняя наши сосуды невредимыми.

Огромное значение для АД имеет и уровень атмосферного. Организм приспосабливается к таким перепадам. Атмосферное давление вверх – и наше вверх. Атмосферный – вниз, и наш туда же. Если бы природа не подарила нам такой защитный механизм – во время резкого перепада погоды наши сосуды могли бы просто разорваться.

Но и здесь гипертоники реагируют излишне. Перед изменением погоды происходит резкий скачок АД. А у гипотоников может произойти наоборот: давление резко падает. Что безопасно, но неприятно.

— Теперь вы поняли, что колебания артериального давления имеют защитный характер и являются нормой, но гипертоники нуждаются в коррекции, — отметила кардиолог. — Такой коррекцией правильно подобраны антигипертензивные препараты.

Иногда после приема препаратов пациенты жалуются на ухудшение состояния. Не нужно сразу прекращать лечение: это давление становится необычным, может возникать слабость, отсутствие сил и энергии, головокружение и т.д. Но это не значит, что давление “плохое”. Это значит, что он необычен.

Врач обязательно должен предупредить, что такие явления возможны, но пройдут в течение 2-3 недель.

Именно столько времени нужно сосудам, чтобы перепрограммироваться на новые показатели давления. Когда сосуды адаптируются, вы будете себя отлично чувствовать при новом, нормальном давлении.

Именно поэтому не пытайтесь снизить давление сразу и много. Не более чем на 40 мм рт ст, а затем нужно подождать. Резкое изменение давления может привести как к временному ухудшению самочувствия (головные боли, головокружение и т.п.), так и к хроническим нарушениям.

Теперь о том, почему люди часто сами виноваты в ухудшении состояния. Лекарство от давления следует принимать в той дозе, которую назначил врач. Нельзя снижать дозу при нормальном давлении или увеличивать при подъеме. Ведь вы помните, что давление меняется каждый день, ежеминутно в зависимости от состояния, происходящих событий и т.д. Следовательно, при малейшем изменении давления в таком случае человек будет испытывать ухудшение состояния. Давление будет либо прыгать вверх, либо лететь вниз.

Если вы долго ходили с высоким давлением, то не забывайте дать сосудам время привыкнуть к новым показателям и попробуйте со своим врачом постепенно, в несколько этапов нормализовать давление (шаг 3-4 недели).

Источник: Анна Солощенко