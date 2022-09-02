Настала осінь, а з нею прийшли і коливання атмосферного тиску, про які так добре знають гіпертоніки та гіпотоніки. Бо для них це справжні гойдалки тиску. Як запобігти таким коливанням та чому в цей час люди почуваються зле, розказує кардіолог Анна Солощенко.

– Найчастіша скарга пацієнтів на прийомі у кардіолога – це саме перепади тиску. Але, розбираючи випадок. я бачу, що люди самі заганяють себе на ці “гойдалки”, – говорить Анна Солощенко.

Для початку, запам’ятайте, коливання тиску та пульсу – цілком нормальне явище. Тиск та пульс змінюються у нас практично кожну хвилину в залежності від того, що ми робимо, говоримо, думаємо, відчуваємо в цей момент та щодня – в залежності від атмосферного тиску.

Тиск може знижуватись, якщо ми відпочиваємо, слухаємо приємну музику, спокійно гуляємо на природі. А може підвищуватися під час стресів, занять спортом, під час або після неприємної розмови з керівником.

Зараз дивляться

Такі зміни означають прилаштування здорового організму до процесів, що відбуваються в нашому тілі. Та в гіпертоніків такі підвищення тиску мають надмірний характер, саме тому ми рекомендуємо їм щоденний прийом антигіпертензивних препаратів. У гіпертоніка тиск може підвищитись за будь-якої причини, а правильно підібрані антигіпертензивні препарати за умови їх регулярного, щоденного приймання будуть обмежувати надлишкове підвищення артеріального тиску в різних ситуаціях, зберігаючи наші судини неушкодженими.

Величезне значення для артеріального тиску має і рівень атмосферного. Організм пристосовується до таких перепадів. Атмосферний тиск вгору – і наш вгору. Атмосферний – вниз, і наш туди ж. Якби природа не подарувала нам такий захисний механізм – під час різкого перепаду погоди, наші судинки могли б просто розірватися.

Але і тут гіпертоніки реагують надмірно. Перед зміною погоди відбувається різкий стрибок АТ. А у гіпотоніків може статися навпаки: тиск різко падає. Що безпечно, але неприємно.

– Тепер ви зрозуміли, що коливання артеріального тиску мають захисний характер та є нормою, але у гіпертоніків потребують корекції, – зауважила кардіологиня. – Такою корекцією є правильно підібрані антигіпертензивні препарати.

Деколи після прийому препаратів пацієнти скаржаться на погіршення стану. Не потрібно одразу ж припиняти лікування: це тиск стає незвичним, може виникати слабкість, відсутність сил та енергії, запаморочення тощо. Але це не означає, що тиск “поганий”. Це означає, що він незвичний.

Лікар обов’язково має попередити, що такі явища можливі, але пройдуть протягом 2-3 тижнів.

Саме стільки часу потрібно судинам, щоб “перепрограмуватись” на нові показники тиску. Коли судини адаптуються, ви будете себе чудово почувати при новому, нормальному тиску.

Саме тому не намагайтеся знизити тиск одразу й на багато. Не більше, ніж на 40 мм рт ст, а потім треба почекати. Різка зміна тиску може призвести як до тимчасовому погіршення самопочуття (головний біль, запаморочення тощо), так і до хронічних порушень.

Тепер про те, чому люди часто самі винні у погіршенні стану. Ліки від тиску потрібно приймати у тій дозі, яку призначив лікар. Не можна зменшувати дозу при нормальному тиску чи збільшувати при підйомі. Адже ви пам’ятаєте, що тиск змінюється щодня, щохвилини в залежності від стану, подій, що відбуваються тощо. Отже, при найменшій зміні тиску в такому випадку людина буде відчувати погіршення стану. Тиск або стрибатиме вгору, або летітиме вниз.

Якщо ж ви довго ходили з високим тиском, то не забувайте дати судинам час звикнути до нових показників та спробуйте із своїм лікарем поступово, в декілька етапів нормалізувати тиск (крок 3-4 тижні).

Джерело: Анна Солощенко