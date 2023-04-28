Хирург-онколог Андрей Безносенко рассказал Фактам ICTV об особенностях вакцинации людей с онкологическими заболеваниями и кому следует привиться в первую очередь.

— Вакцина против Covid-19 не содержит живого вируса, поэтому является безопасной для людей с ослабленной иммунной системой, в частности для пациентов, которые получают лечение по поводу злокачественных опухолей, — объясняет хирург-онколог.

По его словам, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) предоставила рекомендации по вакцинации против Covid-19 лиц с онкопатологией.

Врачи советуют приоритетно вакцинироваться и получить бустерные прививки как пациентам, которые получают лечение, так и тем, кто его завершил.

К дополнительным факторам, которые следует учитывать, относятся:

возраст старше 65 лет;

сопутствующие заболевания, такие как хронические легочные, сердечно-сосудистые или почечные;

социально-демографические факторы, такие как ограниченный доступ к медицинской помощи.

Однако существуют ситуации, когда вакцинация может быть отложена или противопоказана. Это небольшая группа пациентов, которые получают, например, CAR (химерный рецептор антигена)-T-клеточную терапию, имеют выраженные изменения в крови (лейкопению, агранулоцитоз) или перенесли трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.

Эти пациенты могут вакцинироваться не ранее, чем через три месяца после окончания лечения.

Какую вакцину советуют использовать для онкопациентов

По состоянию на 1 марта 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало три разрешения на экстренное использование вакцин для профилактики Covid-19, включая две мРНК вакцины (Pfizer и Moderna) и однодозовую векторную вакцину (Janssen/Johnson&Johnson).

После вакцинации двумя дозами вакцины люди со значительными иммунодефицитными состояниями могут не иметь достаточного иммунного ответа. Поэтому им рекомендуется дополнительная — третья доза для обеспечения надлежащего уровня защиты от инфекции.

Первую бустерную дозу для лиц с онкопатологией рекомендуется вводить через три месяца после дополнительной дозы. Вторую бустерную дозу — через четыре месяца.

— Но даже после получения дополнительной и бустерных доз вакцины против Covid-19 пациенты с онкологическими болезнями остаются в группе повышенного риска тяжелого течения болезни, — отмечает Андрей Безносенко.

Поэтому, по словам медика, важно продолжать носить маски в общественных местах, избегать скоплений людей и взаимодействий с невакцинированными.