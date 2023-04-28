Хірург-онколог Андрій Безносенко розповів Фактам ICTV про особливості вакцинації людей з онкологічними захворюваннями та кому слід зробити щеплення насамперед.

– Вакцина проти Covid-19 не містить живого вірусу, а тому безпечна для людей з ослабленою імунною системою, зокрема для пацієнтів, які отримують лікування з приводу злоякісних пухлин, – пояснює хірург-онколог.

За його словами, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) надала рекомендації щодо вакцинації проти Covid-19 осіб з онкопатологією.

Лікарі радять пріоритетно вакцинуватися та отримати бустерні щеплення як пацієнтам, які отримують лікування, так і тим, хто його завершив.

До додаткових чинників, на які слід зважати, належать:

вік, старший за 65 років;

супутні захворювання, як-от хронічні легеневі, серцево-судинні або ниркові;

соціально-демографічні чинники, такі як обмежений доступ до медичної допомоги.

Однак існують ситуації, коли вакцинація може бути відкладена або протипоказана. Це невелика група пацієнтів, які отримують, наприклад, CAR (химерний рецептор антигену)-T-клітинну терапію, мають виражені зміни в крові (лейкопенію, агранулоцитоз) або перенесли трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин.

Ці пацієнти можуть вакцинуватися не раніше, ніж через три місяці після закінчення лікування.

Яку вакцину радять використовувати для онкопацієнтів

Станом на 1 березня 2021 року Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) видало три дозволи на екстрене використання вакцин для профілактики Covid-19, включно з двома мРНК-вакцинами (Pfizer і Moderna) і однодозовою векторною вакциною (Janssen/Johnson&Johnson).

Після вакцинації двома дозами вакцини люди зі значними імунодефіцитними станами можуть не мати достатньої імунної відповіді. Тому їм рекомендується додаткова – третя доза для забезпечення належного рівня захисту від інфекції.

Першу бустерну дозу для осіб з онкопатологією рекомендується вводити через три місяці після додаткової дози. Другу бустерну дозу – через чотири місяці.

– Але навіть після отримання додаткової та бустерних доз вакцини проти Covid-19 пацієнти з онкологічними хворобами залишаються в групі підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби, – зазначає Андрій Безносенко.

Тому, за словами медика, важливо продовжувати носити маски в громадських місцях, уникати скупчень людей і взаємодій із невакцинованими.