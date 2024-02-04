Педиатр Детского центра американской клиники Майо Анджела Маттке объяснила, можно ли использовать мед при лечении кашля у взрослых и детей.

— Доказано, что мед эффективен и безопасен как для детей, так и для взрослых. Этот продукт может помочь успокоить кашель, — говорит Маттке.

При этом врач не рекомендует давать мед детям младше одного года.

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Как принимать мед

По словам педиатра, чтобы приготовить это натуральное лекарство от кашля, следует добавить чайную ложку меда в стакан теплой воды или теплого чая.

Специалист утверждает, что такой напиток гораздо эффективнее, чем лекарства от кашля, отпускаемые без рецепта.

— Мед помогает успокаивать горло и покрывать кашлевые рецепторы, — объяснила эксперт.

Мед и дети

Что касается детей старше одного года, то, по словам Маттке, им можно давать мед, начиная с половины чайной ложки, разведенной в теплой воде, каждые два часа. Эта дозировка в равной степени относится и к взрослым.

При лечении кашля педиатр советует использовать пастеризованный мед.

Медик предупредила, что мед даже в небольших количествах может спровоцировать у детей до одного года редкое, но очень серьезное желудочно-кишечное заболевание, известное как детский ботулизм.

Детский ботулизм вызывает воздействие спор Clostridium botulinum. Эти бактерии могут размножаться в кишечнике ребенка, производя потенциально опасный токсин.