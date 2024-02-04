Педіатр Дитячого центру американської клініки Майо Анджела Маттке пояснила, чи можна використовувати мед під час лікування кашлю в дорослих і дітей.

– Доведено, що мед ефективний і безпечний як для дітей, так і для дорослих. Цей продукт може допомогти заспокоїти кашель, – каже Маттке.

Водночас лікар не рекомендує давати мед дітям молодше одного року.

Як приймати мед

За словами педіатра, щоб приготувати ці натуральні ліки від кашлю, слід додати чайну ложку меду в склянку теплої води або теплого чаю.

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Фахівець стверджує, що такий напій набагато ефективніший, ніж ліки від кашлю, які відпускають без рецепта.

– Мед допомагає заспокоювати горло та покривати кашльові рецептори, – пояснила експертка.

Мед і діти

Щодо дітей старше одного року, то, за словами Маттке, їм можна давати мед, починаючи з половини чайної ложки, розведеної в теплій воді, кожні дві години. Це дозування рівною мірою стосується і дорослих.

Під час лікування кашлю педіатр радить використовувати пастеризований мед.

Медик попередила, що мед навіть у невеликих кількостях може спровокувати у дітей до одного року рідкісне, але дуже серйозне шлунково-кишкове захворювання, відоме як дитячий ботулізм.

Дитячий ботулізм спричиняє вплив спор Clostridium botulinum. Ці бактерії можуть розмножуватися в кишечнику дитини, виробляючи потенційно небезпечний токсин.