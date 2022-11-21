Фахівці одного з популярних медичних онлайн-ресурсів розповіли про причини вологого кашлю у дитини, про методики його лікування, а також про способи, які в цій ситуації абсолютно неприпустимі.
– Кашель – це захисна реакція організму від різних подразників: бактерій, вірусів, алергенів. У дітей він є частим симптомом досить великого переліку захворювань – від звичайної застуди до небезпечної пневмонії, – пояснюють медики.
За їхніми словами, вологий кашель з мокротою – це симптом запального процесу в бронхах або навіть в бронхіолах і альвеолах. Батькам необхідно розуміти, що найчастіше вологий кашель – це другий етап поширення інфекції, а починається хвороба з сухого кашлю.
Вологий кашель з мокротою може з’являтися через розвиток таких захворювань, як:
- застуда;
- ГРВІ, ГРЗ та інші інфекції: слиз найімовірніше в цьому випадку буде білим і густим;
- бронхіальна астма – слиз буде прозорим;
- запалення бронхів;
- гнійний бронхіт – зелений слиз;
- пневмонія – зелений слиз;
- алергічна реакція – слиз також найімовірніше буде прозорим;
- гнійний процес – слиз матиме жовтий колір;
- туберкульоз – коричневий колір слизу;
- онкологія дихальної системи.
Крім того, вологий кашель з мокротинням може бути реакцією організму на зовнішні подразники – дим від сигарет, фарба, велика кількість пилу.
При наявності вологого кашлю з мокротинням у дитини необхідна консультація лікаря – педіатра, пульмонолога, оториноларинголога: тільки він на основі огляду дитини, аналізу крові, додаткових обстежень зможе точно поставити діагноз і призначити необхідне лікування.
Для лікування вологого кашлю з мокротою застосовуються наступні види ліків:
- муколітики: цей вид ліків збільшують обсяг мокротиння, а також розріджують і виводять мокротиння дихальних шляхів;
- відхаркувальні засоби: розріджують і виводять мокротиння, можуть бути двох типів – ліки на рослинній основі (Доктор МОМ, пектусин) і ліки на штучній основі (АЦЦ, бромгексин);
- бронхолитическое засіб: знімають спазм в бронхах. Використовуються за призначенням лікаря;
- протизапальні засоби: призначені для лікування захворювань, викликаних вірусами, бактеріями або алергенами;
- антигістамінні засоби для лікування алергічного кашлю;
- комбіновані засоби.
Пам’ятайте, що конкретні ліки для лікування повинен призначати лікар за результатами обстеження дитини, огляду і проведених аналізів. Самолікування може бути не просто марним, але й небезпечним.
Чим не можна лікувати вологий кашель у дітей
Якщо у вашої дитини вологий кашель з мокротинням, ні в якому разі не можна використовувати засоби, що пригнічують кашльовий рефлекс. У дітей, особливо у маленьких, кашльовий рефлекс сформований в повному обсязі і використання таких ліків протипоказано.
До протикашльових засобів відносяться синекод, стоптусин та інші. Ці препарати призведуть до того, що мокрота буде продовжувати накопичуватися в дихальних шляхах дитини, що може привести до закупорки бронхів. Дитина обов’язково повиннна відкашлювати мокротиння.
Крім того, при лікуванні вологого кашлю у дитини лікарі радять обмежувати використання відхаркувальних засобів і строго дотримуватися призначення.
Якщо малюк захворів і у нього мокрий кашель з мокротою, не чекайте, а вчасно звертайтеся за допомогою до лікаря. Краще почати лікувати хворобу на ранній стадії, і тоді процес одужання пройде швидше.
Джерело: Мedical Аnswers