Фахівці одного з популярних медичних онлайн-ресурсів розповіли про причини вологого кашлю у дитини, про методики його лікування, а також про способи, які в цій ситуації абсолютно неприпустимі.

– Кашель – це захисна реакція організму від різних подразників: бактерій, вірусів, алергенів. У дітей він є частим симптомом досить великого переліку захворювань – від звичайної застуди до небезпечної пневмонії, – пояснюють медики.

За їхніми словами, вологий кашель з мокротою – це симптом запального процесу в бронхах або навіть в бронхіолах і альвеолах. Батькам необхідно розуміти, що найчастіше вологий кашель – це другий етап поширення інфекції, а починається хвороба з сухого кашлю.

Зараз дивляться

Вологий кашель з мокротою може з’являтися через розвиток таких захворювань, як:

застуда;

ГРВІ, ГРЗ та інші інфекції: слиз найімовірніше в цьому випадку буде біл им і густим ;

; бронхіальна астма – слиз буде прозор им ;

; запалення бронхів;

гнійний бронхіт – зелен ий слиз;

слиз; пневмонія – зелений слиз;

алергічна реакція – слиз також найімовірніше буде прозор им ;

; гнійний процес – слиз матиме жовтий колір;

туберкульоз – коричневий колір слизу;

онкологія дихальної системи.

Крім того, вологий кашель з мокротинням може бути реакцією організму на зовнішні подразники – дим від сигарет, фарба, велика кількість пилу.

При наявності вологого кашлю з мокротинням у дитини необхідна консультація лікаря – педіатра, пульмонолога, оториноларинголога: тільки він на основі огляду дитини, аналізу крові, додаткових обстежень зможе точно поставити діагноз і призначити необхідне лікування.

Для лікування вологого кашлю з мокротою застосовуються наступні види ліків:

муколітики: цей вид ліків збільшують обсяг мокротиння, а також розріджують і виводять мокротиння дихальних шляхів;

відхаркувальні засоби: розріджують і виводять мокротиння, можуть бути двох типів – ліки на рослинній основі (Доктор МОМ, пектусин) і ліки на штучній основі (АЦЦ, бромгексин);

бронхолитическое засіб: знімають спазм в бронхах. Використовуються за призначенням лікаря;

протизапальні засоби: призначені для лікування захворювань, викликаних вірусами, бактеріями або алергенами;

антигістамінні засоби для лікування алергічного кашлю;

комбіновані засоби.

Пам’ятайте, що конкретні ліки для лікування повинен призначати лікар за результатами обстеження дитини, огляду і проведених аналізів. Самолікування може бути не просто марним, але й небезпечним.

Чим не можна лікувати вологий кашель у дітей

Якщо у вашої дитини вологий кашель з мокротинням, ні в якому разі не можна використовувати засоби, що пригнічують кашльовий рефлекс. У дітей, особливо у маленьких, кашльовий рефлекс сформований в повному обсязі і використання таких ліків протипоказано.

До протикашльових засобів відносяться синекод, стоптусин та інші. Ці препарати призведуть до того, що мокрота буде продовжувати накопичуватися в дихальних шляхах дитини, що може привести до закупорки бронхів. Дитина обов’язково повиннна відкашлювати мокротиння.

Крім того, при лікуванні вологого кашлю у дитини лікарі радять обмежувати використання відхаркувальних засобів і строго дотримуватися призначення.

Якщо малюк захворів і у нього мокрий кашель з мокротою, не чекайте, а вчасно звертайтеся за допомогою до лікаря. Краще почати лікувати хворобу на ранній стадії, і тоді процес одужання пройде швидше.

Джерело: Мedical Аnswers