Специалисты одного из популярных медицинских онлайн-ресурсов рассказали о причинах влажного кашля у ребенка, о методиках его лечения, а также о способах, которые в этой ситуации совершенно недопустимы.

— Кашель — это защитная реакция организма от разных раздражителей: бактерий, вирусов, аллергенов. У детей он является частым симптомом достаточно большого перечня заболеваний – от обычной простуды до опасной пневмонии, — объясняют медики.

По их словам, влажный кашель с мокротой – это симптом воспалительного процесса в бронхах или даже в бронхиолах и альвеолах. Родителям необходимо понимать, что чаще всего влажный кашель – это второй этап распространения инфекции, а начинается болезнь с сухого кашля.

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Влажный кашель с мокротой может появляться из-за развития таких заболеваний, как:

п ростуда;

ОРВИ, ОРЗ и другие инфекции: слизь вероятнее всего в этом случае будет белой и густой;

бронхиальная астма – слизь будет прозрачной;

воспаление бронхов;

гнойный бронхит – зеленая слизь;

пневмония – зеленая слизь;

аллергическая реакция – слизь также вероятнее всего будет прозрачной;

гнойный процесс – слизь будет иметь желтый цвет;

туберкулез – коричневый цвет слизи;

онкология дыхательной системы.

Кроме того, влажный кашель с мокротой может быть реакцией организма на внешние раздражители – дым от сигарет, краска, большое количество пыли.

При наличии влажного кашля с мокротой у ребенка необходима консультация врача – педиатра, пульмонолога, оториноларинголога: только он на основе осмотра ребенка, анализа крови, дополнительных обследований сможет точно поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

Для лечения влажного кашля с мокротой применяются следующие виды лекарств:

м уколитики: этот вид лекарства увеличивают объем мокроты, а также разжижают и выводят мокроту дыхательных путей;

отхаркивающие средства: разжижают и выводят мокроту, могут быть двух типов – лекарства на растительной основе (Доктор МОМ, пектусин) и лекарства на искусственной основе (АЦЦ, бромгексин);

бронхолитическое средство: снимают спазм в бронхах. Используются по назначению врача;

противовоспалительные средства: предназначены для лечения заболеваний, вызванных вирусами, бактериями или аллергенами;

антигистаминные средства для лечения аллергического кашля;

комбинированные средства.

Помните, что конкретное лекарство для лечения должен назначать врач по результатам обследования ребенка, осмотра и проведенных анализов. Самолечение может быть не просто бесполезным, но и опасным.

Чем нельзя лечить влажный кашель у детей

Если у вашего ребенка влажный кашель с мокротой, ни в коем случае нельзя использовать средства, подавляющие кашлевой рефлекс. У детей, особенно у маленьких, кашлевой рефлекс сформирован в полном объеме и использование такого лекарства противопоказано.

К противокашлевым средствам относятся синекод, стоптуссин и другие. Данные средства приведут к тому, что мокрота будет продолжать накапливаться в дыхательных путях ребенка, что может привести к закупорке бронхов. Ребенок обязательно должен откашливать мокроту.

Кроме того, при лечении влажного кашля у ребенка врачи советуют ограничивать использование отхаркивающих средств и строго соблюдать назначения.

Если малыш заболел и у него мокрый кашель с мокротой, не ждите, а вовремя обращайтесь за помощью к врачу. Лучше начать лечить болезнь на ранней стадии, и тогда процесс выздоровления пройдет побыстрее.

Источник: Мedical Аnswers