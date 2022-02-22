Как долго может беспокоить сухой кашель после перенесенного Covid-19? От чего зависит, каким будет кашель – сухим и мучительными или влажным и продуктивным? На эти вопросы ответил известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

— Сразу отмечу, что длительный кашель может беспокоить не только после Covid-19, но и после любой перенесенной острой респираторной вирусной инфекции, — сказал детский врач.

И объяснил, что в процессе протекания ОРВИ возможно поражение слизистой оболочки бронхов. Затем эта оболочка восстанавливается, активизируется кровообращение, постоянно вырабатывается слизь, от которой организму нужно избавляться. Как? При помощи кашля.

Иными словами, по словам Комаровского, кашель после ОРВИ совершенно стандартное явление. Ответа на вопрос, как долго кашель может длиться, не знает никто.

Здесь прежде всего имеют значение особенности организма, чувствительность легких, тяжесть перенесенной болезни. На эти обстоятельства мы практически никак не можем повлиять.

Но то, каким будет кашель, насколько частым и продуктивным, очень зависит от того, как мы живем, в каких условиях окружающей среды. И здесь можно назвать три фактора, которые определяют длительность кашля.

Первый – наличие или отсутствие дефицита жидкости в организме. Есть такое понятие “реология крови”, то есть ее текучесть, вязкость. Свою реологию имеет и мокрота, которая выделяется вместе с кашлем. Она также может быть жидкой или густой, вязкой.

У медиков есть такое правило: реология крови равна реологии мокроты. То есть, если кровь густая, то и мокрота будет соответственно такой же.

Если мы много пьем, если нет дефицита жидкости в организме, то мокрота не будет густой и ее можно легко откашлять. При такой реологии мокроты человеку достаточно кашлянуть один раз.

И он кашлянет в десять раз больше, если организму не хватает жидкости. Такой кашель будет сухим, неэффективным и мучительным.

Вот почему во время болезни врачи рекомендуют соблюдать режим обильного питья, чтобы никогда не пересыхало во рту.

Второй фактор — очень важно анализировать такой важный параметр в жизни современного человека как влажность воздуха. И зимой, когда работает отопление, и летом, когда жарко и включен кондиционер.

Иными словами, при нормальной влажности воздуха, от 40 до 60%, кашель не будет длительным.

Вы будете намного реже кашлять, если воздух будет не только достаточно увлажнен, но и достаточно чистым, без пыли, без разных неприятных примесей.

Третий немаловажный фактор, который влияет на качество кашля – образ жизни, который вы ведете. Например, если выходной день вы проведете не на диване перед телевизором, а погуляете по лесу, то, конечно же, вам станем намного легче в плане кашля, который вас беспокоит.

Главное, не требуйте от врача выписать волшебную таблетку, которая сразу же избавит от мучительно кашля. Лучше поменяйте образ жизни. Разумеется, предварительно посетив доктора, который поставит вам правильный диагноз.

Источник: Евгений Комаровский