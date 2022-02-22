Як довго може тривати сухий кашель після перенесеного Covid-19? Від чого залежить, яким буде кашель – сухим і виснажливим або вологим і продуктивним? На ці питання відповів відомий український педіатр Євген Комаровський.

– Відразу зазначу, що тривалий кашель може турбувати не тільки після Covid-19, а й після будь-якої перенесеної гострої респіраторної вірусної інфекції, – сказав дитячий лікар.

І пояснив, що в процесі протікання ГРВІ можливе ураження слизової оболонки бронхів. Потім ця оболонка відновлюється, активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, від якого організму потрібно позбавлятися. Як? За допомогою кашлю.

Іншими словами, за словами Комаровського, кашель після ГРВІ абсолютно стандартне явище. Але відповіді на питання, як довго кашель може тривати, не знає ніхто.

Тут перш за все мають значення особливості організму, чутливість легень, тяжкість перенесеної хвороби. На ці обставини ми практично ніяк не можемо вплинути.

Але від того, яким буде кашель, наскільки частим і продуктивним, дуже залежить від того, як ми живемо, в яких параметрах навколишнього середовища. І тут можна назвати три фактори, які визначають тривалість кашлю.

Перший – наявність або відсутність дефіциту рідини в організмі. Є таке поняття “реологія крові”, тобто її плинність, в’язкість. Свою реологію має і мокрота, яка виділяється разом з кашлем. Вона також може бути рідкою або густою, в’язкою.

У медиків є таке правило: реологія крові дорівнює реології мокротиння. Тобто, якщо кров густа, то і мокрота буде відповідно такою ж.

Якщо ми багато п’ємо, якщо немає дефіциту рідини в організмі, то мокрота не буде густою і її можна легко відкашляти. При такій реології мокротиння людині досить кашлянути один раз.

І вона кашляне в десять разів більше, якщо організму не вистачає рідини. Такий кашель буде сухим, неефективним і виснажливим.

Ось чому під час хвороби лікарі рекомендують дотримуватися режиму рясного пиття, щоб ніколи не пересихало в роті.

Другий фактор – дуже важливо аналізувати такий важливий параметр в житті сучасної людини як вологість повітря. І взимку, коли працює опалення, і влітку, коли спекотно і включений кондиціонер.

Іншими словами, при нормальній вологості повітря, від 40 до 60%, кашель не буде тривалим.

Ви буде набагато рідше кашляти, якщо повітря буде не тільки досить зволожений, але і досить чистим, без пилу, без різних неприємних домішок.

Третій важливий фактор, який впливає на якість кашлю – спосіб життя, який ви ведете. Наприклад, якщо вихідний день ви проведете не на дивані перед телевізором, а погуляєте по лісі, то, звичайно ж, вам станемо набагато легше в плані кашлю, який вас непокоїть.

Головне, не вимагайте від лікаря виписати чарівну таблетку, яка відразу ж позбавить від болісного кашлю. Краще змініть спосіб життя. Зрозуміло, попередньо відвідавши лікаря, який поставить вам правильний діагноз.

Джерело: Євген Комаровський