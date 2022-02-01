Як лікувати нежить, якщо краплі не допомагають? Насамперед потрібно визначити, від чого виник нежить, радить доктор Євген Комаровський.

– Нежить – це не хвороба, а симптом хвороби, – пояснює Євген Комаровський. – Тому потрібно дізнатися про справжню причину виникнення нежитю, щоб знати як діяти далі.

Перше, що потрібно дізнатися – діагноз. Тому, якщо у вас довго не минає нежить, шукайте лікаря, який з’ясує, чому так відбувається.

А потім, встановивши причину та діагноз, він призначить лікування.

Адже причин виникнення нежитю багато. Це і алергічні захворювання, тоді потрібно шукати алерген та приймати протиалергічні препарати. Можна просто змінити параметри повітря – температуру та вологість, прибрати пил, провітрити приміщення від диму та все пройде.

Але якщо лікар ставить діагноз ГРВІ, то доведеться зазнати п’ять-сім днів, головне не дати засохнути слизу в носі, щоб не виникли ускладнення. Промивайте ніс сольовими краплями, зволожуйте повітря та одужуйте.

Якщо лікар каже, що у вас хронічний аденоїдит, то він порадить видалити аденоїди і закладеність носа зникне.

А капати якісь краплі від нежиті, не знаючи причин його виникнення, нерозумно.

Джерело: Євген Комаровський