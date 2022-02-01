Как лечить насморк, если капли не помогают? Прежде всего нужно определить, от чего возник насморк, советует доктор Евгений Комаровский.

— Насморк — это не болезнь, а симптом болезни, — объясняет Евгений Комаровский. — Поэтому нужно узнать истинную причину возникновения насморка, чтобы знать, как действовать дальше.

Первое, что нужно узнать — диагноз. Поэтому, если у вас долго не проходит насморк, ищите врача, который выяснит, почему так происходит.

А затем, установив причину и диагноз, он назначит лечение.

Ведь причин возникновения насморка много. Это и аллергические заболевания, тогда нужно искать аллерген и принимать противоаллергические препараты. Можно просто изменить параметры воздуха — температуру и влажность, убрать пыль, проветрить помещение от дыма, и все пройдет.

Но если доктор ставит диагноз ОРВИ, то придется перетерпеть пять-семь дней, главное не дать засохнуть слизи в носу, чтобы не возникли осложнения. Промывайте нос солевыми каплями, увлажняйте воздух и выздоравливайте.

Если доктор говорит, что у вас хронический аденоидит, то он же посоветует удалить аденоиды, и заложенность носа исчезнет.

А капать какие-то капли от насморка, не зная причины его возникновения, неразумно.

Источник: Евгений Комаровский