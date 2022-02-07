Коронавирус снова поднял голову и люди болеют целыми семьями. А после болезни долго не могут прийти в норму. Многим сейчас знакомо ощущение, что организм разваливается.

Что же делать после Covid-19? Каких врачей нужно посетить и какие анализы сдать после коронавирусной инфекции, чтобы понять, где теперь слабые места, на что обратить внимание?

На эти вопросы доктор Евгений Комаровский дает ответы в своем Instagramm.

— На самом деле не существует универсального и четкого алгоритма обследования и посещения специалистов для тех, кто выписался из ковидного стационара, — пишет Комаровский. — Я считаю, что лучше всего на пару месяцев уехать в какой-нибудь загородный дом или дачу, и там, в деревне, на свежем воздухе, в тишине, без людей и стрессов, постепенно увеличивать физические нагрузки.

Одновременно доктор советует не смотреть телевизор, не слушать новости, общаться только с приятными людьми, и не заниматься поиском новых болезней у себя в поликлиниках и лабораториях.

— Вот вам лучший рецепт реабилитации после Covid, — говорит доктор. — Организму нужен чистый воздух, прогулки и посильная физическая нагрузка. Именно это нужно человеку для восстановления после любого стационара.

Теоретически, подсказывает Евгений Комаровский, ваш семейный врач после подробного рассказа о вашем состоянии может посоветовать, что вам надо принимать или проверить.

— Лично я, если бы выписался из ковидного стационара, месяцок бы отдохнул, а потом бы сделал УЗИ с головы до ног и с ног до головы, обязательно кардиограмму, общий анализ крови, — рассуждает врач. — И, наверное, пока на этом остановился — дальше будет видно.

А еще знаменитый врач советует регулярно следить за своим артериальным давлением.

К кардиологам сейчас практически ежедневно обращаются люди после коронавируса, с жалобами на нарушения в работе сердца. После обследования часто оказывается, что у них миокардит — воспаление миокарда. Что интересно, сердце страдает как после тяжелого течения, так и после легкой формы коронавируса,