Коронавірус знову підняв голову і люди хворіють цілими сім’ями. А після хвороби довго не можуть прийти до норми. Багатьом зараз знайоме відчуття, що організм розвалюється.

Що ж робити після Covid-19? Яких лікарів потрібно відвідати та які аналізи здати після коронавірусної інфекції, щоб зрозуміти, де тепер слабкі місця, на що звернути увагу?

На ці питання доктор Євген Комаровський дає відповіді у своєму Instagramm.

– Насправді не існує універсального та чіткого алгоритму обстеження та відвідування фахівців для тих, хто виписався з ковідного стаціонару, – пише Комаровський. – Я вважаю, що найкраще на пару місяців поїхати в якийсь заміський будинок чи дачу, і там, у селі, на свіжому повітрі, у тиші, без людей та стресів, поступово збільшувати фізичні навантаження.

Водночас лікар радить не дивитися телевізор, не слухати новини, спілкуватися тільки з приємними людьми, і не шукати нових хвороб у себе в поліклініках і лабораторіях.

– Ось вам найкращий рецепт реабілітації після Covid, – каже лікар. – Організму потрібне чисте повітря, прогулянки та посильне фізичне навантаження. Саме це потрібно людині для відновлення після будь-якого стаціонару.

Теоретично, підказує Євген Комаровський, ваш сімейний лікар після докладної розповіді про ваш стан може порадити, що вам треба приймати чи перевірити.

– Особисто я, якби виписався з ковідного стаціонару, місяць би відпочив, а потім зробив би УЗД з голови до ніг і з ніг до голови, обов’язково кардіограму, загальний аналіз крові, – розмірковує лікар. – І, мабуть, поки що на цьому зупинився – далі буде видно.

А ще знаменитий лікар рекомендує регулярно стежити за своїм артеріальним тиском.

До кардіологів зараз практично щодня звертаються люди після коронавірусу зі скаргами на порушення у роботі серця. Після обстеження часто виявляється, що у них міокардит — запалення міокарда. Що цікаво, серце страждає як після важкого перебігу хвороби, так і після легкої форми коронавірусу,