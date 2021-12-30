Так як же відрізнити симптоми грипу і симптоми Омікрона? Чим одна інфекція в своїх проявах відрізняється від іншої? На ці питання на своєму YouTube-каналі відповів знаменитий педіатр Євген Комаровський.
– Головне, що потрібно знати: немає жодного симптому, який буде при грипі і його не буде при коронавірусній інфекції. Симптоми дуже схожі, особливо в перші дні захворювання, – зазначив лікар.
За його словами, для коронавірусної інфекції дійсно дуже характерна втрата нюху і смакових відчуттів. Але все це можливо і при грипі. Рідше, але можливо.
Тобто якщо у вас пропав нюх, це не свідчить зі 100% гарантією, що мова йде саме про коронавірусну інфекцію.
Для коронавірусної інфекції також дуже показово різке погіршення стану на другому тижні хвороби.
– Але навіщо нам треба знати, чим саме ми захворіли: грипом або коронавірусом? Як зміниться лікування від цього? Адже і те, і інше – вірусна інфекція, при якій стандартні дії абсолютно однакові, – зазначив Євген Комаровський.
І додав, що у нас на сьогодні немає ефективних противірусних препаратів. У всякому разі під рукою, в кожному домі.
Тому ми самі повинні створити умови, щоб організм максимально швидко впорався з вірусом. Для цього потрібно:
- чистий одяг
- чисте прохолодне повітря
- необов’язковий, якщо не хочеться, постільний режим
- рясне пиття
- не змушувати себе їсти, якщо не хочеться
- при високій температурі приймати жарознижуючі засоби – або парацетамол, або ібупрофен.
Головне, при будь-якому розвитку хвороби, які б симптоми не були, потрібно обов’язково довести це до відома свого сімейного лікаря, який знає, щеплені ви чи ні, яка у нас епідемічна обстановка, що потрібно робити.
У будь-якому випадку, якщо у вас є прояви коронавірусної інфекції -температура, нежить, слабкість, біль в горлі, – робіть правильні висновки, керуючись тим, про що лікар Комаровський розповів вище.
Джерело: ДокторКомаровський
Фото: Комаровський