Так як же відрізнити симптоми грипу і симптоми Омікрона? Чим одна інфекція в своїх проявах відрізняється від іншої? На ці питання на своєму YouTube-каналі відповів знаменитий педіатр Євген Комаровський.

– Головне, що потрібно знати: немає жодного симптому, який буде при грипі і його не буде при коронавірусній інфекції. Симптоми дуже схожі, особливо в перші дні захворювання, – зазначив лікар.

За його словами, для коронавірусної інфекції дійсно дуже характерна втрата нюху і смакових відчуттів. Але все це можливо і при грипі. Рідше, але можливо.

Тобто якщо у вас пропав нюх, це не свідчить зі 100% гарантією, що мова йде саме про коронавірусну інфекцію.

Для коронавірусної інфекції також дуже показово різке погіршення стану на другому тижні хвороби.

– Але навіщо нам треба знати, чим саме ми захворіли: грипом або коронавірусом? Як зміниться лікування від цього? Адже і те, і інше – вірусна інфекція, при якій стандартні дії абсолютно однакові, – зазначив Євген Комаровський.

І додав, що у нас на сьогодні немає ефективних противірусних препаратів. У всякому разі під рукою, в кожному домі.

Тому ми самі повинні створити умови, щоб організм максимально швидко впорався з вірусом. Для цього потрібно:

чистий одяг

чисте прохолодне повітря

необов’язковий, якщо не хочеться, постільний режим

рясне пиття

не змушувати себе їсти, якщо не хочеться

при високій температурі приймати жарознижуючі засоби – або парацетамол, або ібупрофен.

Головне, при будь-якому розвитку хвороби, які б симптоми не були, потрібно обов’язково довести це до відома свого сімейного лікаря, який знає, щеплені ви чи ні, яка у нас епідемічна обстановка, що потрібно робити.

У будь-якому випадку, якщо у вас є прояви коронавірусної інфекції -температура, нежить, слабкість, біль в горлі, – робіть правильні висновки, керуючись тим, про що лікар Комаровський розповів вище.

Джерело: ДокторКомаровський

Фото: Комаровський