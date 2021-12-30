Так как же отличить симптомы гриппа и симптомы Омикрона. Чем одна инфекция в своих проявлениях отличается от другой. На эти вопросы на своем YouTube-канале ответил знаменитый педиатр Евгений Комаровский.

— Главное, что нужно знать: нет ни одного симптома, который будет при гриппе и его не будет при коронавирусной инфекции. Симптомы очень похожи, особенно в первые дни заболевания, — отметил врач.

По его словам, для коронавирусной инфекции действительно очень характерна потеря обоняния и вкусовых ощущений. Но все это возможно и при гриппе. Реже, но возможно.

То есть если у вас пропало обоняние, это не свидетельствует со 100% гарантией, что речь идет именно о коронавирусной инфекции.

Для коронавирусной инфекции также очень показательно резкое ухудшение состояния на второй неделе болезни.

— Но зачем нам надо знать, чем именно мы заболели: гриппом или коронавирусом? Как поменяется лечение от этого? Ведь и то, и другое – вирусная инфекция, при которой стандартные действия абсолютно одинаковы, — отметил Евгений Комаровский.

И добавил, что у нас на сегодня нет эффективных противовирусных препаратов. Во всяком случае под рукой, в каждом доме.

Поэтому мы сами должны создать условия, чтобы организм максимально быстро справился с вирусом. Для этого требуется:

чистая одежда

чистый прохладный воздух

необязательный, если не хочется, постельный режим

обильное питье

не заставлять себя есть, если не хочется

при высокой температуре принимать жаропонижающие средства – либо парацетамол, либо ибупрофен.

Главное, при любом развитии болезни, какие бы симптомы не были, нужно обязательно поставить в известность своего семейного врача, который знает, привиты вы или нет, какая у нас эпидемическая обстановка, что нужно делать.

В любом случае, если у вас есть проявления коронавирусной инфекции – температура, насморк, слабость, боль в горле, делайте правильные выводы, руководствуясь тем, чем врач Комаровский рассказал выше.

Источник: ДокторКомаровский

Фото: Комаровский