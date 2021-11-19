В Украине продолжается вакцинация от коронавируса и с июля (времени, когда прививка стала доступна всем украинцам старше 18 лет) многие еще не сделали укол.

Доктор Евгений Комаровский объяснил, почему так происходит.

— В нашей стране вакцинация давно стала вопросом веры. Если человек верит, что это помогает, он вакцинируется и никаких объяснений не требует. А если не верит, то не прислушается ни к каким рассуждениям, — говорит Евгений Комаровский.

По его словам, нерешительность людей привела к заполнению больниц во время осенней волны. По его словам, 99% пациентов, которые попадают в больницы, не вакцинированы.

— Это произошло из-за того, что многие из них на момент возникновения болезни еще раздумывали, стоит ли делать прививку, — продолжает он.

Врач-педиатр также поделился историей своей семьи. Практически все его близкие переболели коронавирусом в легкой форме, а затем иммунизировались.

— Через полгода после выздоровления мои близкие вакцинировались. Естественно, дважды, как и положено, — добавил Евгений Комаровский.

Он рекомендует людям вакцинироваться от коронавируса. Ведь прививка однозначно уменьшает риск тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Источник: Ранок з Україною, Сегодня