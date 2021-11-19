В Україні триває вакцинація від коронавірусу і з липня (часу, коли щеплення стало доступним усім українцям старше 18 років) багато хто ще не зробив укол.

Лікар Євген Комаровський пояснив, чому так відбувається.

– У нашій країні вакцинація давно стала питанням віри. Якщо людина вірить, що це допомагає, вона вакцинується і жодних пояснень не вимагає. А якщо не вірить, то не прислухається до жодних міркувань, – каже Євген Комаровський.

За його словами, нерішучість людей призвела до заповнення лікарень під час осінньої хвилі. За його словами, 99% пацієнтів, які потрапляють до лікарень, не вакциновані.

– Це трапилося через те, що багато хто з них на момент виникнення хвороби ще роздумував, чи варто робити щеплення, – продовжує він.

Лікар-педіатр також поділився історією своєї сім’ї. Майже всі його близькі перехворіли на коронавірус у легкій формі, а потім імунізувалися.

– За півроку після одужання мої близькі вакцинувалися. Звісно, ​​двічі, як і треба, – додав Євген Комаровський.

Він радить людям вакцинуватися від коронавірусу. Адже щеплення однозначно зменшує ризик важкої форми коронавірусної інфекції.

Джерело: Ранок з Україною, Сегодня