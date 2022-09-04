Эксперты одного из ведущих изданий США, которое специализируется на медицинской тематике для широкого круга читателей, рассказали о причинах, опасности и лечении такого достаточном опасного заболевания как ангидроз.

По словам медиков, ангидроз – это отсутствие потоотделения.

— На первый взгляд кажется, что человеку повезло, ведь у него не возникает неприятный запах, но отсутствие потоотделения – довольно тревожный симптом, — отмечают эксперты.

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По их словам, пациенты с ангидрозом рискуют получить такие опасные состояния, как тепловые судороги и тепловой удар.

Отмечается, что зона отсутствия потоотделения может быть ограничена определенными участками или же распространяться на весь организм. При этом ангидроз на одном участке может компенсироваться гипергидрозом (слишком сильное потоотделение) на другом.

Симптомы ангидроза:

ощущение жара;

не получается остыть после перегрева;

тяжело переносить высокие температуры;

мышечные спазмы, которые долго не проходят;

покалывание в конечностях;

тошнота;

слабость;

учащенное сердцебиение;

сыпь.

Причины ангидроза

Среди множества причин этого состояния отмечаются как врожденные, так и хронические заболевания. В некоторых случаях ангидроз возникает по неизвестным причинам.

В частности, речь идет о состояниях, которые непосредственно влияют на кожу и потовые железы. Сюда же можно отнести и заболевания соединительной ткани, заболевания центральной или периферической нервной системы, которые влияют на связь между мозгом и потовыми железами.

Лечение ангидроза

Людям, которые страдают ангидрозом, следует избегать чрезмерных физических нагрузок и высоких температур.

Если перегрев неминуем, для охлаждения следует использовать прохладную воду или пакет со льдом. Следует также установить кондиционер и стараться носить одежду из дышащих и легких тканей.

Лечение ангидроза зависит от причин, по которым организм перестал выделять пот. В некоторых случаях выписывают лекарства, вызывающие потоотделение.

Однако во многих случаях слабое потоотделение следует воспринимать, как индивидуальную особенность человека, а не повод для беспокойства.

Источник: Very Well Health