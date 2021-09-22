Предменструальный синдром (ПМС) испытывают миллионы женщин. Во время него могут набухать молочные железы, меняться настроение, но все же симптомы могут отличаться, ведь каждый организм индивидуален.
Врач-гинеколог Татьяна Осауленко рассказала Фактам ICTV, что такое ПМС, как его лечить и как можно улучшить общее состояние женщины в этот период.
Что такое ПМС
Предменструальный синдром (ПМС) - это совокупность психоэмоциональных и физических изменений, которые возникают перед менструацией. Синдром может длиться в среднем от четырех до шести дней до выделений и еще 2-3 дня во время.
- Эти изменения связаны с менструацией. А когда она проходит, то состояние здоровья улучшается, - отметила гинеколог.ПМС может возникать регулярно и нерегулярно. В общем почти каждая женщина перед месячными испытывает незначительные изменения в организме, и это нормально. Но в реальной медикаментозной помощи в этом состоянии нуждаются до 10% женщин.
- Есть крайняя степень ПМС - это предменструальное дисфорическое расстройство. Оно влияет на психо-эмоциональное состояние женщины. Это очень подавленное состояние, близкое к депрессивному, когда могут возникать даже суицидальные мысли, - говорит она.По словам врача, если у женщины возникают такие симптомы, то следует обратиться к психиатру.
Симптомы и причины
ПМС может проявляться различными видами симптомов. Психоэмоциональные: очень быстрая смена настроения (от раздраженности до слез), подавленность, плаксивость. Физические: боли в молочных железах, отечность всего тела, живота, ног, повышение аппетита, изменение вкусовых предпочтений (например, со сладкого на очень соленое), головные боли, головокружение, боли в суставах и теле, вздутие и прочее. Симптомы могут длиться до недели. Максимально - 6-7 дней.
- Возникновение ПМС может быть связано с изменениями половых гормонов - эстрогена, прогестерона и их соотношения. Может быть повышен уровень простагландинов (веществ, которые выделяются во время воспаления и менструации), - добавила специалист.Также важную роль играют нейротрансмиттеры - серотонин и его взаимодействие со стероидными половыми гормонами.
Методы диагностики и лечения
По словам Осауленко, диагностика ПМС клиническая. Нет определенных обследований, которые будут свидетельствовать об этом синдроме. Поскольку это не заболевание, а совокупность симптомов, которые возникают перед менструацией. Если симптомы ПМС влияют на качество жизни женщины, то стоит обратиться к врачу, который по жалобам пациентки назначит ограничения и соответствующее лечение. Перед лечением ПМС врачи рекомендуют проверить, нет ли проблем с гормонами, щитовидной железой. Также следует определить уровень пролактина, чтобы узнать, происходит ли овуляция.
- Если же есть какие-то проблемы, то они и могут быть первопричиной возникновения ПМС, которую надо лечить. А если все хорошо, тогда врач может назначить пациентке комбинированные оральные контрацептивы, - рассказала она.Кокки эффективны в борьбе с симптоматикой ПМС. Но стоит помнить, что эти препараты в первую очередь - контрацепция. И ее можно рекомендовать только тогда, когда это действительно необходимо женщине.
Что запрещено делать во время ПМС
- есть вредную пищу;
- употреблять алкоголь;
- курить;
- нервничать.
Как избавиться от симптомов ПМС дома
По словам врача, женщина может использовать те методы, которые эффективны именно во время ее симптоматики. Если симптомы больше связаны с психоэмоциональным состоянием, то лучше всего подойдут:
- дыхательная гимнастика;
- легкие физические упражнения;
- расслабляющие ванны;
- прогулки;
- гимнастика, йога.