Предменструальный синдром (ПМС) испытывают миллионы женщин. Во время него могут набухать молочные железы, меняться настроение, но все же симптомы могут отличаться, ведь каждый организм индивидуален.

Врач-гинеколог Татьяна Осауленко рассказала Фактам ICTV, что такое ПМС, как его лечить и как можно улучшить общее состояние женщины в этот период.

Что такое ПМС Предменструальный синдром (ПМС) - это совокупность психоэмоциональных и физических изменений, которые возникают перед менструацией. Синдром может длиться в среднем от четырех до шести дней до выделений и еще 2-3 дня во время. - Эти изменения связаны с менструацией. А когда она проходит, то состояние здоровья улучшается, - отметила гинеколог. ПМС может возникать регулярно и нерегулярно. В общем почти каждая женщина перед месячными испытывает незначительные изменения в организме, и это нормально. Но в реальной медикаментозной помощи в этом состоянии нуждаются до 10% женщин. - Есть крайняя степень ПМС - это предменструальное дисфорическое расстройство. Оно влияет на психо-эмоциональное состояние женщины. Это очень подавленное состояние, близкое к депрессивному, когда могут возникать даже суицидальные мысли, - говорит она. По словам врача, если у женщины возникают такие симптомы, то следует обратиться к психиатру. ПМС может возникать регулярно и нерегулярно. В общем почти каждая женщина перед месячными испытывает незначительные изменения в организме, и это нормально. Но в реальной медикаментозной помощи в этом состоянии нуждаются до 10% женщин.По словам врача, если у женщины возникают такие симптомы, то следует обратиться к психиатру.

Симптомы и причины ПМС может проявляться различными видами симптомов. Психоэмоциональные: очень быстрая смена настроения (от раздраженности до слез), подавленность, плаксивость. Физические: боли в молочных железах, отечность всего тела, живота, ног, повышение аппетита, изменение вкусовых предпочтений (например, со сладкого на очень соленое), головные боли, головокружение, боли в суставах и теле, вздутие и прочее. Симптомы могут длиться до недели. Максимально - 6-7 дней. - Возникновение ПМС может быть связано с изменениями половых гормонов - эстрогена, прогестерона и их соотношения. Может быть повышен уровень простагландинов (веществ, которые выделяются во время воспаления и менструации), - добавила специалист. Также важную роль играют нейротрансмиттеры - серотонин и его взаимодействие со стероидными половыми гормонами. Также важную роль играют нейротрансмиттеры - серотонин и его взаимодействие со стероидными половыми гормонами.

Методы диагностики и лечения По словам Осауленко, диагностика ПМС клиническая. Нет определенных обследований, которые будут свидетельствовать об этом синдроме. Поскольку это не заболевание, а совокупность симптомов, которые возникают перед менструацией. Если симптомы ПМС влияют на качество жизни женщины, то стоит обратиться к врачу, который по жалобам пациентки назначит ограничения и соответствующее лечение. Перед лечением ПМС врачи рекомендуют проверить, нет ли проблем с гормонами, щитовидной железой. Также следует определить уровень пролактина, чтобы узнать, происходит ли овуляция. - Если же есть какие-то проблемы, то они и могут быть первопричиной возникновения ПМС, которую надо лечить. А если все хорошо, тогда врач может назначить пациентке комбинированные оральные контрацептивы, - рассказала она. Кокки эффективны в борьбе с симптоматикой ПМС. Но стоит помнить, что эти препараты в первую очередь - контрацепция. И ее можно рекомендовать только тогда, когда это действительно необходимо женщине. Кокки эффективны в борьбе с симптоматикой ПМС. Но стоит помнить, что эти препараты в первую очередь - контрацепция. И ее можно рекомендовать только тогда, когда это действительно необходимо женщине.

Что запрещено делать во время ПМС есть вредную пищу;

употреблять алкоголь;

курить;

нервничать. Стоит вести здоровый образ жизни, соблюдать правильный режим сна, заниматься физкультурой, спортом, давать организму время на отдых. Стоит вести здоровый образ жизни, соблюдать правильный режим сна, заниматься физкультурой, спортом, давать организму время на отдых.