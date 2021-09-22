Передменструальний синдром (ПМС) відчувають мільйони жінок. Під час нього можуть набухати молочні залози, змінюватися настрій, однак симптоми можуть відрізнятися, адже кожен організм індивідуальний.

Лікар-гінеколог Тетяна Осауленко розповіла Фактам ICTV, що таке ПМС, як його лікувати та як можна покращити загальний стан жінки у цей період.

Що таке ПМС Передменструальний синдром (ПМС) - це сукупність психоемоційних та фізичних змін, які виникають перед менструацією. Синдром може тривати в середньому від чотирьох до шести днів до виділень та ще 2-3 дні під час. - Ці зміни пов'язані з менструацією. А коли вона проходить, то стан здоров'я покращується, - зазначила гінеколог. ПМС може виникати регулярно та нерегулярно. Загалом майже кожна жінка перед місячними відчуває незначні зміни в організмі, і це нормально. Але реальну медикаментозну допомогу в цьому стані потребують до 10% жінок. - Є найвищий ступінь ПМС - це передменструальний дисфоричний розлад. Він впливає на психоемоціний стан жінки. Це дуже пригнічений стан, близький до депресивного, коли можуть виникати навіть суїцидальні думки, - каже вона. За словами лікаря, якщо у жінки виникають саме такі симптоми, то слід звернутися до психіатра. ПМС може виникати регулярно та нерегулярно. Загалом майже кожна жінка перед місячними відчуває незначні зміни в організмі, і це нормально. Але реальну медикаментозну допомогу в цьому стані потребують до 10% жінок.За словами лікаря, якщо у жінки виникають саме такі симптоми, то слід звернутися до психіатра.

Симптоми та причини ПМС може проявлятися різними видами симптомів. Психоемоційні: дуже швидка зміна настрою (від роздратованості до сліз), пригніченість, плаксивість. Фізичні: болі в молочних залозах, набряклість усього тіла, живота, ніг, підвищення апетиту, зміна смакових переваг (наприклад, із солодкого на дуже солоне), головний біль, запаморочення, біль у суглобах та тілі, здуття та інше. Симптоми можуть тривати до тижня. Максимально - 6-7 днів. - Виникнення ПМС може бути пов'язане зі змінами статевих гормонів - естрогену, прогестерону та їх співвідношення. Може бути підвищений рівень простагландинів (речовин, які виділяються під час запалення та менструації), - додала спеціаліст. Також важливу роль відіграють нейротрансмітери - серотонін і його взаємодія зі стероїдними статевими гормонами.

Методи діагностики та лікування За словами Осауленко, діагностика ПМС клінічна. Немає певних обстежень, які свідчитимуть про цей синдром. Оскільки це не захворювання, а сукупність симптомів, які виникають перед менструацією. Якщо симптоми ПМС впливають на якість життя жінки, то варто звернутися до лікаря, який за скаргами пацієнтки призначить обмеження та відповідне лікування. Перед лікуванням ПМС лікарі рекомендують перевірити, чи немає проблем з гормонами, щитоподібною залозою. Також слід визначити рівень пролактину, щоб дізнатися, чи відбувається овуляція. - Якщо ж є якісь проблеми, то вони й можуть бути першопричиною виникнення ПМС, яку треба лікувати. А якщо все добре, тоді лікар може призначити пацієнтці комбіновані оральні контрацептиви, - розповіла вона. Коки ефективні у боротьбі з симптоматикою ПМС. Але варто пам'ятати, що ці препарати насамперед - контрацепція. І її можна рекомендувати тільки тоді, коли це справді необхідно жінці. Коки ефективні у боротьбі з симптоматикою ПМС. Але варто пам'ятати, що ці препарати насамперед - контрацепція. І її можна рекомендувати тільки тоді, коли це справді необхідно жінці.

Що заборонено робити під час ПМС їсти шкідливу їжу;

вживати алкоголь;

палити;

нервуватися. Варто вести здоровий спосіб життя, дотримуватися правильного режиму сну, займатися фізкультурою, спортом, давати організму час на відпочинок. Варто вести здоровий спосіб життя, дотримуватися правильного режиму сну, займатися фізкультурою, спортом, давати організму час на відпочинок.