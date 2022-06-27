Как правильно и грамотно действовать, если вы оказались рядом с человеком, у которого случился приступ эпилепсии. Что не нужно делать, чтобы не навредить пострадавшему.
Об этом рассказали специалисты онлайн-платформы в Telegram-канале Береги себя.
Эпилепсия — это хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны повторяющиеся приступы. Чаще всего они проявляются в виде неконтролируемых судорог разной интенсивности, иногда — потери сознания.
Если вы оказались рядом с человеком, у которого произошел приступ эпилепсии, помните, что ваша главная задача — не паниковать, а облегчить состояние пострадавшего, оставаться рядом и позаботиться о его безопасности.
Алгоритм действий при эпилептическом приступе:
- переверните человека на бок;
- ослабьте тугую одежду;
- подложите что-нибудь мягкое под голову (куртку, свитер, рюкзак и т.д.), чтобы избежать травм.
Что нельзя делать
Не кладите ничего в рот потерпевшего. Твердые предметы могут травмировать полость рта или даже привести к переломам челюсти. Проглотить язык физически невозможно, однако он может перекрыть дыхательные пути и поэтому советуют повернуть пострадавшего на бок.
Позвольте приступу пройти самостоятельно – не пытайтесь его остановить. Вы все равно не сможете прекратить судороги – они будут продолжаться.
Большинство приступов длятся менее двух минут, поэтому не медлите, если состояние человека не улучшается дольше 5 минут — звоните по телефону 103.
Шесть случаев, когда нужно срочно вызвать скорую во время приступа эпилепсии:
- это первый приступ в жизни человека;
- приступы случаются слишком часто: когда человек даже не успевает прийти в себя в промежутке;
- из-за приступа человек травмировался;
- приступ произошел в воде;
- женщина беременна;
- у человека сахарный диабет.
Что еще нужно знать об эпилепсии
Иногда эпилептические приступы сопровождаются незначительными провалами в памяти, потерей сознания или контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря.
Они также различаются по частоте: от нескольких случаев в день (интенсивные) до нескольких эпизодов в год или реже. В общей сложности, более 70% людей контролируют приступы с помощью лекарств.
Если приступ произошел только один раз, это еще не свидетельствует об эпилепсии: 5-10% людей переживали это однократно в течение жизни.
Причины возникновения у людей эпилепсии, к сожалению, не всегда удается установить. Но среди известных определяют повреждения мозга в предродовой и послеродовой периоды вследствие травмы, генетические состояния, тяжелые травмы головы, опухоли и инфекции мозга и мозговых оболочек.
Источник: Береги себя