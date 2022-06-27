Как правильно и грамотно действовать, если вы оказались рядом с человеком, у которого случился приступ эпилепсии. Что не нужно делать, чтобы не навредить пострадавшему.

Об этом рассказали специалисты онлайн-платформы в Telegram-канале Береги себя.

Эпилепсия — это хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны повторяющиеся приступы. Чаще всего они проявляются в виде неконтролируемых судорог разной интенсивности, иногда — потери сознания.

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Если вы оказались рядом с человеком, у которого произошел приступ эпилепсии, помните, что ваша главная задача — не паниковать, а облегчить состояние пострадавшего, оставаться рядом и позаботиться о его безопасности.

Алгоритм действий при эпилептическом приступе:

переверните человека на бок;

ослабьте тугую одежду;

подложите что-нибудь мягкое под голову (куртку, свитер, рюкзак и т.д.), чтобы избежать травм.

Что нельзя делать

Не кладите ничего в рот потерпевшего. Твердые предметы могут травмировать полость рта или даже привести к переломам челюсти. Проглотить язык физически невозможно, однако он может перекрыть дыхательные пути и поэтому советуют повернуть пострадавшего на бок.

Позвольте приступу пройти самостоятельно – не пытайтесь его остановить. Вы все равно не сможете прекратить судороги – они будут продолжаться.

Большинство приступов длятся менее двух минут, поэтому не медлите, если состояние человека не улучшается дольше 5 минут — звоните по телефону 103.

Шесть случаев, когда нужно срочно вызвать скорую во время приступа эпилепсии:

это первый приступ в жизни человека;

приступы случаются слишком часто: когда человек даже не успевает прийти в себя в промежутке;

из-за приступа человек травмировался;

приступ произошел в воде;

женщина беременна;

у человека сахарный диабет.

Что еще нужно знать об эпилепсии

Иногда эпилептические приступы сопровождаются незначительными провалами в памяти, потерей сознания или контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря.

Они также различаются по частоте: от нескольких случаев в день (интенсивные) до нескольких эпизодов в год или реже. В общей сложности, более 70% людей контролируют приступы с помощью лекарств.

Если приступ произошел только один раз, это еще не свидетельствует об эпилепсии: 5-10% людей переживали это однократно в течение жизни.

Причины возникновения у людей эпилепсии, к сожалению, не всегда удается установить. Но среди известных определяют повреждения мозга в предродовой и послеродовой периоды вследствие травмы, генетические состояния, тяжелые травмы головы, опухоли и инфекции мозга и мозговых оболочек.

Источник: Береги себя