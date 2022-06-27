Як правильно і грамотно діяти, якщо ви опинилися поруч з людиною, у якої стався напад епілепсії. Що не потрібно робити, щоб не нашкодити потерпілому.
Про це розповіли фахівці онлайн-платформи в Telegram-каналі Бережи себе.
Епілепсія – це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні повторювані напади. Найчастіше вони проявляються у вигляді неконтрольованих судом різної інтенсивності, іноді – втрати свідомості.
Якщо ви опинилися поруч з людиною, у якої стався напад епілепсії, пам’ятайте, що ваше головне завдання – не панікувати, а полегшити стан потерпілого, залишатися поруч і подбати про його безпеку.
Алгоритм дій при епілептичному нападі:
- переверніть людини на бік;
- послабте тугий одяг;
- підкладіть що-небудь м’яке під голову (куртку, светр, рюкзак тощо), щоб уникнути травм.
Що не можна робити
Не кладіть нічого в рот потерпілого. Тверді предмети можуть травмувати порожнину рота або навіть привести до переломів щелепи. Проковтнути мову фізично неможливо, проте він може перекрити дихальні шляхи і тому радять повернути потерпілого на бік.
Дозвольте нападу пройти самостійно – не намагайтеся його зупинити. Ви все одно не зможете припинити судоми – вони триватимуть.
Більшість нападів триває менше двох хвилин, тому не зволікайте, якщо стан людини не поліпшується довше 5 хвилин – телефонуйте за номером 103.
Шість випадків, коли потрібно терміново викликати швидку під час нападу епілепсії:
- це перший напад в житті людини;
- напади трапляються занадто часто: коли людина навіть не встигає прийти в себе в проміжку;
- через напад чоловік травмувався;
- напад стався у воді;
- жінка вагітна;
- людина має цукровий діабет.
Що ще потрібно знати про епілепсію
Іноді епілептичні напади супроводжуються незначними провалами в пам’яті, втратою свідомості або контролю над функціями кишечника або сечового міхура.
Вони також різняться за частотою: від декількох випадків на день (інтенсивні) до декількох епізодів на рік або рідше. В цілому, більше 70% людей контролюють напади за допомогою ліків.
Якщо напад стався тільки один раз, це ще не свідчить про епілепсію: 5-10% людей переживали це одноразово протягом життя.
Причини виникнення у людей епілепсії, на жаль, не завжди вдається встановити. Але серед відомих визначають пошкодження мозку в передпологовий і післяпологовий періоди внаслідок травми, генетичні стани, важкі травми голови, пухлини і інфекції мозку і мозкових оболонок.
Джерело: Бережи себе