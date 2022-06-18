Летом чаще всего возникают острые кишечные инфекции, механизм заражения которых преимущественно пищевой. Поэтому из-за жары, неправильного хранения продуктов питания, в них развивается патогенная микрофлора.

В некоторых случаях опасностью даже не сами микроорганизмы, а продукты их жизнедеятельности – токсины. Они скапливаются в продуктах и ​​приводят к тяжелым пищевым отравлениям.

Чем нужно лечить кишечную инфекцию, рассказывает врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

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– Во время лечения острых кишечных инфекций правила одинаковы как для взрослых, так и для детей, – пояснила врач. – Следовательно, основных методов несколько.

1. Растворы для регидратации (регидрон, рео, хуманный электролит). Чем больше пьет человек – тем лучше. Дети могут отказываться от такого “напитка”. Тогда следим за наличием слез, количеством мочи. Если того или иного мало – везем ребенка в стационар.

2. Диета. Голодать нельзя. Еда должна быть комфортной температуры и смеси. Но никаких супов нас не бульоны, жирного мяса, свежих овощей и молочных продуктов. Они не будут перевариваться, вызывая вздутие живота и боль. Если человек или ребенок не хочет есть, не кормим.

3. В первые дни, особенно, когда заболевание развивается быстро, после еды требуются сорбенты. Они впитывают в себя токсины. Лекарство и еду при этом принимать нужно с разницей в час. Потому что сорбенты всасывают питательные вещества тоже.

4. Противовоспалительные, жаропонижающие препараты принимаем при необходимости (для детей ибупрофен, парцетамол – дозировка рассчитывается по массе тела!). Если человек хорошо переносит повышение температуры – лекарство можно не принимать.

5. Противорвотные – осторожно с дозировкой. Насчет детей лучше посоветоваться с врачом. Если очень тошнит терпеть не надо.

При острых кишечных инфекциях нужно действовать быстро и четко. Следить за состоянием. При любом ухудшении, или при отсутствии облегчения за три дня – обращайтесь к врачу.

Источник: Анастасия Неклюдова