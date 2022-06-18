Влітку частіше за все виникають гострі кишкові інфекції, механізм зараження яких переважно харчовий. Тому через спеку, неправильне зберігання продуктів харчування, в них розвивається патогенна мікрофлора.

У деяких випадках небезпекою навіть не самі мікроорганізми, а продукти їх життєдіяльності – токсини. Вони накопичуються в продуктах і призводять до важких харчових отруєнь.

Чим потрібно лікувати кишкову інфекцію, розповідає лікарка-інфекціоністка Анастасія Неклюдова.

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– Під час лікування гострих кишкових інфекцій правила однакові як для дорослих, так і для дітей, – пояснила лікарка. – Отже, основних методів кілька.

Розчини для регідратації (регідрон, рео, хумана електроліт). Чим більше п’є людина – тим краще. Діти можуть відмовлятися від такого “напою”. Тоді слідкуємо за наявністю сліз, кількістю сечі. Якщо того чи іншого мало – веземо дитину до стаціонару. Дієта. Голодувати не можна. Їжа має бути комфортної температури та консистенції. Але ніяких супів нас бульйоні, жирного м’яса, свіжих овочів та молочних продуктів. Вони не будуть перетравлюватися, викликаючи здуття живота та біль. Якщо людина чи дитина не хоче їсти, не годуємо. В перші дні, особливо, коли захворювання розвивається швидко, після їди потрібні сорбенти. Вони всмоктують у себе токсини. Ліки і їжу при цьому приймати потрібно з різницею у годину. Тому, що сорбенти всмоктують поживні речовини теж. Протизапальні, жарознижувальні препарати приймаємо за потреби (для дітей ібупрофен, парцетамол – дозування розраховується за масою тіла!). Якщо людина добре переносить підвищення температури – ліки можна не приймати. Протиблювотні – обережно з дозуванням. Щодо дітей краще порадитись з лікарем. Якщо дуже нудить терпіти не треба.

При гострих кишкових інфекціях діяти потрібно швидко і чітко. Слідкувати за станом. При будь-якому погіршенні, або при відсутності полегшення за три дні – звертайтеся до лікаря.

Джерело: Анастасія Неклюдова