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Рак крови: что это, симптомы и как лечить

14 мая 2022, 14:07 Мила Грубник

Рак крови является довольно распространенным видом онкологии. Он коварно может убивать человека, пока тот об этом даже не догадывается. Именно поэтому важна своевременная диагностика и лечение.

Что такое рак крови

Рак крови – общее название всех злокачественных заболеваний костного мозга, кроветворной и лимфатической систем.

Выделяют три большие группы:

  • лейкозы – системные поражения кроветворения и периферических клеток крови, они не имеют конкретной локализации опухолевого очага;
  • лимфомы – поражение лимфатической системы, при котором имеется один или несколько патологических очагов, где обнаруживаются раковые лимфоцитарные клетки;
  • миеломы — злокачественное новообразование в плазме крови.

Причины рака крови

Сегодня врачи не могут точно выделить причины для развития рака крови. Но есть определенные факторы риска:

  • разные виды ионизирующих излучений;
  • наличие наследственных патологий;
  • влияние канцерогенов химического происхождения, включая некоторые виды лекарств;
  • влияние вирусов (Эпштейн-Барр или Т-лимфотропные генерации вирусов).

Симптомы рака крови

Основные симптомы рака крови возникают во время мутаций стволовых клеток, расположенных в костном мозге или лимфатической системе.

В результате клетки бесконтрольно делятся и имеют аномальное строение, распространяются по всему телу, нарушая работу органов и тканей.

Признаки:

  • головные боли;
  • головокружение;
  • сонливость;
  • незначительное повышение температуры;
  • слабость;
  • боли в костях;
  • тошнота и рвота.

Диагностика рака крови

  • анализ крови – позволяет заметить изменение количества различных типов клеток еще до появления первых симптомов;
  • осмотр пациента врачом на приеме – можно заметить признаки, которые еще не тревожат самого пациента, однако уже заметны (бледность кожи, увеличение лимфатических узлов, печени или селезенки);
  • биопсия костного мозга – врачи получают качественный и количественный состав клеток костного мозга, что позволяет подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.

Лечение рака крови

Методы и успешность лечения лейкемии зависит от многих факторов — возраста, общего состояния здоровья, типа лейкемии, ее распространения.

Методы:

  • медикаментозная терапия — применение цитостатических препаратов, главными этапами такого лечения является индукция ремиссии (обычно проводится с использованием комбинации препаратов, влияющих на разные фазы деления клеток) и консолидация (закрепление ремиссии);
  • химиотерапия;
  • трансплантация костного мозга — введение стволовых клеток, полученных из костного мозга донора.

Источник: spizhenko.clinic, oncohelp.clinic

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Теги
аналіз крові, Онкология
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