Рак крови: что это, симптомы и как лечить

Рак крови является довольно распространенным видом онкологии. Он коварно может убивать человека, пока тот об этом даже не догадывается. Именно поэтому важна своевременная диагностика и лечение.

Что такое рак крови Рак крови – общее название всех злокачественных заболеваний костного мозга, кроветворной и лимфатической систем. Выделяют три большие группы: лейкозы – системные поражения кроветворения и периферических клеток крови, они не имеют конкретной локализации опухолевого очага;

– системные поражения кроветворения и периферических клеток крови, они не имеют конкретной локализации опухолевого очага; лимфомы – поражение лимфатической системы, при котором имеется один или несколько патологических очагов, где обнаруживаются раковые лимфоцитарные клетки;

– поражение лимфатической системы, при котором имеется один или несколько патологических очагов, где обнаруживаются раковые лимфоцитарные клетки; миеломы — злокачественное новообразование в плазме крови.

Причины рака крови Сегодня врачи не могут точно выделить причины для развития рака крови. Но есть определенные факторы риска: разные виды ионизирующих излучений;

наличие наследственных патологий;

влияние канцерогенов химического происхождения, включая некоторые виды лекарств;

влияние вирусов (Эпштейн-Барр или Т-лимфотропные генерации вирусов).

Симптомы рака крови Основные симптомы рака крови возникают во время мутаций стволовых клеток, расположенных в костном мозге или лимфатической системе. В результате клетки бесконтрольно делятся и имеют аномальное строение, распространяются по всему телу, нарушая работу органов и тканей. Признаки: головные боли;

головокружение;

сонливость;

незначительное повышение температуры;

слабость;

боли в костях;

тошнота и рвота.

Диагностика рака крови анализ крови – позволяет заметить изменение количества различных типов клеток еще до появления первых симптомов;

– позволяет заметить изменение количества различных типов клеток еще до появления первых симптомов; осмотр пациента врачом на приеме – можно заметить признаки, которые еще не тревожат самого пациента, однако уже заметны (бледность кожи, увеличение лимфатических узлов, печени или селезенки);

– можно заметить признаки, которые еще не тревожат самого пациента, однако уже заметны (бледность кожи, увеличение лимфатических узлов, печени или селезенки); биопсия костного мозга – врачи получают качественный и количественный состав клеток костного мозга, что позволяет подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.