Рак крови: что это, симптомы и как лечить

Рак крови является довольно распространенным видом онкологии. Он коварно может убивать человека, пока тот об этом даже не догадывается. Именно поэтому важна своевременная диагностика и лечение.
Что такое рак крови
Рак крови – общее название всех злокачественных заболеваний костного мозга, кроветворной и лимфатической систем.
Выделяют три большие группы:
- лейкозы – системные поражения кроветворения и периферических клеток крови, они не имеют конкретной локализации опухолевого очага;
- лимфомы – поражение лимфатической системы, при котором имеется один или несколько патологических очагов, где обнаруживаются раковые лимфоцитарные клетки;
- миеломы — злокачественное новообразование в плазме крови.
Причины рака крови
Сегодня врачи не могут точно выделить причины для развития рака крови. Но есть определенные факторы риска:
- разные виды ионизирующих излучений;
- наличие наследственных патологий;
- влияние канцерогенов химического происхождения, включая некоторые виды лекарств;
- влияние вирусов (Эпштейн-Барр или Т-лимфотропные генерации вирусов).
Симптомы рака крови
Основные симптомы рака крови возникают во время мутаций стволовых клеток, расположенных в костном мозге или лимфатической системе.
В результате клетки бесконтрольно делятся и имеют аномальное строение, распространяются по всему телу, нарушая работу органов и тканей.
Признаки:
- головные боли;
- головокружение;
- сонливость;
- незначительное повышение температуры;
- слабость;
- боли в костях;
- тошнота и рвота.
Диагностика рака крови
- анализ крови – позволяет заметить изменение количества различных типов клеток еще до появления первых симптомов;
- осмотр пациента врачом на приеме – можно заметить признаки, которые еще не тревожат самого пациента, однако уже заметны (бледность кожи, увеличение лимфатических узлов, печени или селезенки);
- биопсия костного мозга – врачи получают качественный и количественный состав клеток костного мозга, что позволяет подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.
Лечение рака крови
Методы и успешность лечения лейкемии зависит от многих факторов — возраста, общего состояния здоровья, типа лейкемии, ее распространения.
Методы:
- медикаментозная терапия — применение цитостатических препаратов, главными этапами такого лечения является индукция ремиссии (обычно проводится с использованием комбинации препаратов, влияющих на разные фазы деления клеток) и консолидация (закрепление ремиссии);
- химиотерапия;
- трансплантация костного мозга — введение стволовых клеток, полученных из костного мозга донора.
Источник: spizhenko.clinic, oncohelp.clinic