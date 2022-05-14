Рак крові: що це, симптоми та як лікувати

Рак крові є доволі поширеним видом онкології. Він підступно може вбивати людину, доки та про це навіть не здогадується. Саме тому важлива вчасна діагностика та лікування.

Що таке рак крові Рак крові – загальна назва усіх злоякісних захворювань кісткового мозку, кровотворної та лімфатичної систем. Виділяють три великі групи: лейкози – системні ураження кровотворення і периферичних клітин крові, вони не мають конкретної локалізації пухлинного вогнища;

– системні ураження кровотворення і периферичних клітин крові, вони не мають конкретної локалізації пухлинного вогнища; лімфоми – ураження лімфатичної системи, за якого є один або кілька патологічних вогнищ, де виявляються ракові лімфоцитарні клітини;

– ураження лімфатичної системи, за якого є один або кілька патологічних вогнищ, де виявляються ракові лімфоцитарні клітини; мієломи – злоякісне новоутворення у плазмі крові.

Причини раку крові Сьогодні лікарі не можу точно виділити причини для розвитку раку крові. Але є певні фактори ризику: різні види іонізуючих випромінювань;

наявність спадкових патологій;

вплив канцерогенів хімічного походження, включаючи деякі види ліків;

вплив вірусів (Епштейн-Барр або Т-лімфотропні генерації вірусів).

Симптоми раку крові Основні симптоми раку крові виникають під час мутацій стовбурових клітин, розташованих в кістковому мозку або лімфатичної системи. Унаслідок клітини безконтрольно діляться і мають аномальну будову, поширюються всім тілом, порушуючи роботу органів і тканин. Ознаки: головні болі;

запаморочення;

сонливість;

незначне підвищення температури;

слабкість;

болі у кістках;

нудота і блювання.

Діагностика раку крові аналіз крові – дає змогу помітити зміну кількості різних типів клітин ще до появи перших симптомів;

– дає змогу помітити зміну кількості різних типів клітин ще до появи перших симптомів; огляд пацієнта лікарем на прийомі – можна помітити ознаки, які ще не тривожать самого пацієнта, однак вже помітні (блідість шкіри, збільшення лімфатичних вузлів, печінки чи селезінки);

– можна помітити ознаки, які ще не тривожать самого пацієнта, однак вже помітні (блідість шкіри, збільшення лімфатичних вузлів, печінки чи селезінки); біопсія кісткового мозку – лікарі отримують якісний і кількісний склад клітин кісткового мозку, що дає змогу підтвердити чи спростувати попередній діагноз.