Рак крові: що це, симптоми та як лікувати

Рак крові є доволі поширеним видом онкології. Він підступно може вбивати людину, доки та про це навіть не здогадується. Саме тому важлива вчасна діагностика та лікування.
Що таке рак крові
Рак крові – загальна назва усіх злоякісних захворювань кісткового мозку, кровотворної та лімфатичної систем.
Виділяють три великі групи:
- лейкози – системні ураження кровотворення і периферичних клітин крові, вони не мають конкретної локалізації пухлинного вогнища;
- лімфоми – ураження лімфатичної системи, за якого є один або кілька патологічних вогнищ, де виявляються ракові лімфоцитарні клітини;
- мієломи – злоякісне новоутворення у плазмі крові.
Причини раку крові
Сьогодні лікарі не можу точно виділити причини для розвитку раку крові. Але є певні фактори ризику:
- різні види іонізуючих випромінювань;
- наявність спадкових патологій;
- вплив канцерогенів хімічного походження, включаючи деякі види ліків;
- вплив вірусів (Епштейн-Барр або Т-лімфотропні генерації вірусів).
Симптоми раку крові
Основні симптоми раку крові виникають під час мутацій стовбурових клітин, розташованих в кістковому мозку або лімфатичної системи.
Унаслідок клітини безконтрольно діляться і мають аномальну будову, поширюються всім тілом, порушуючи роботу органів і тканин.
Ознаки:
- головні болі;
- запаморочення;
- сонливість;
- незначне підвищення температури;
- слабкість;
- болі у кістках;
- нудота і блювання.
Діагностика раку крові
- аналіз крові – дає змогу помітити зміну кількості різних типів клітин ще до появи перших симптомів;
- огляд пацієнта лікарем на прийомі – можна помітити ознаки, які ще не тривожать самого пацієнта, однак вже помітні (блідість шкіри, збільшення лімфатичних вузлів, печінки чи селезінки);
- біопсія кісткового мозку – лікарі отримують якісний і кількісний склад клітин кісткового мозку, що дає змогу підтвердити чи спростувати попередній діагноз.
Лікування раку крові
Методи та успішність лікування лейкемії залежить від багатьох факторів – віку, загального стану здоров’я, типу лейкемії, її поширення.
Методи:
- медикаментозна терапія – застосування цитостатичних препаратів, головними етапами такого лікування є індукція ремісії (зазвичай проводиться із використанням комбінації препаратів, які впливають на різні фази поділу клітин) та консолідація (закріплення ремісії);
- хіміотерапія;
- трансплантація кісткового мозку – введення стовбурових клітин, отриманих із кісткового мозку донора.
Джерело: spizhenko.clinic, oncohelp.clinic