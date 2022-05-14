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Рак крові: що це, симптоми та як лікувати

14 Травня 2022, 14:07 Міла Грубнік

Рак крові є доволі поширеним видом онкології. Він підступно може вбивати людину, доки та про це навіть не здогадується. Саме тому важлива вчасна діагностика та лікування.

Що таке рак крові

Рак крові – загальна назва усіх злоякісних захворювань кісткового мозку, кровотворної та лімфатичної систем.

Виділяють три великі групи:

  • лейкози – системні ураження кровотворення і периферичних клітин крові, вони не мають конкретної локалізації пухлинного вогнища;
  • лімфоми – ураження лімфатичної системи, за якого є один або кілька патологічних вогнищ, де виявляються ракові лімфоцитарні клітини;
  • мієломи – злоякісне новоутворення у плазмі крові.

Причини раку крові

Сьогодні лікарі не можу точно виділити причини для розвитку раку крові. Але є певні фактори ризику:

  • різні види іонізуючих випромінювань;
  • наявність спадкових патологій;
  • вплив канцерогенів хімічного походження, включаючи деякі види ліків;
  • вплив вірусів (Епштейн-Барр або Т-лімфотропні генерації вірусів).

Симптоми раку крові

Основні симптоми раку крові виникають під час мутацій стовбурових клітин, розташованих в кістковому мозку або лімфатичної системи.

Унаслідок клітини безконтрольно діляться і мають аномальну будову, поширюються всім тілом, порушуючи роботу органів і тканин.

Ознаки:

  • головні болі;
  • запаморочення;
  • сонливість;
  • незначне підвищення температури;
  • слабкість;
  • болі у кістках;
  • нудота і блювання.

Діагностика раку крові

  • аналіз крові – дає змогу помітити зміну кількості різних типів клітин ще до появи перших симптомів;
  • огляд пацієнта лікарем на прийомі – можна помітити ознаки, які ще не тривожать самого пацієнта, однак вже помітні (блідість шкіри, збільшення лімфатичних вузлів, печінки чи селезінки);
  • біопсія кісткового мозку – лікарі отримують якісний і кількісний склад клітин кісткового мозку, що дає змогу підтвердити чи спростувати попередній діагноз.

Лікування раку крові

Методи та успішність лікування лейкемії залежить від багатьох факторів – віку, загального стану здоров’я, типу лейкемії, її поширення.

Методи:

  • медикаментозна терапія – застосування цитостатичних препаратів, головними етапами такого лікування є індукція ремісії (зазвичай проводиться із використанням комбінації препаратів, які впливають на різні фази поділу клітин) та консолідація (закріплення ремісії);
  • хіміотерапія;
  • трансплантація кісткового мозку – введення стовбурових клітин, отриманих із кісткового мозку донора.

Джерело: spizhenko.clinic, oncohelp.clinic

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Теги
аналіз крові, Онкологія
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