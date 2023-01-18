18 января стартовала Всемирная неделя осведомленности о раке шейки матки, возникающей в клетках нижней части матки – шейки, – которая соединяется с влагалищем.

Это один из самых распространенных видов рака у женщин: в 2020 году более 342 тыс. женщин во всем мире умерли от него, а в Украине — 1,5 тыс. Но в то же время хорошо поддается лечению в случае своевременного выявления.

Рак развивается, если клетки шейки матки начинают мутировать. Это заставляет клетки расти и размножаться бесконтрольно, их жизненный цикл увеличивается и образуют опухоли. Раковые клетки могут поражать и соседние ткани или отрываться от опухоли: так образуются метастазы в других частях тела.

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В большинстве случаев (99%) причиной его появления является вирус папилломы человека (ВПЧ). Это инфекция, передающаяся половым путем. Но ВПЧ не всегда является началом онкозаболевания. У большинства женщин, имеющих ВПЧ, рак никогда не развивается.

Потому что иммунная система организма обычно не дает ему причинить человеку вреда. Однако у небольшого процента женщин вирус выживает и способствует процессу, который заставляет некоторые клетки шейки матки превращаться в раковые.

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Эффективными способами профилактики этого заболевания являются регулярный скрининг и прививки против ВПЧ.