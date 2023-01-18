18 січня стартував Всесвітній тиждень обізнаності про рак шийки матки, що виникає у клітинах нижньої частини матки, яка з’єднується з піхвою.

Це один із найпоширеніших видів раку у жінок: у 2020 році у всьому світі від нього померли понад 342 тис. жінок, а в Україні — 1,5 тис. Але водночас він добре піддається лікуванню у разі своєчасного виявлення.

Рак розвивається, якщо клітини шийки матки починають мутувати. Це змушує клітини рости та розмножуватися безконтрольно, їхній життєвий цикл збільшується і вони утворюють пухлини. Ракові клітини можуть вражати і сусідні тканини або відриватися від пухлини: так утворюються метастази в інших частинах тіла.

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У більшості випадків (99%) причиною появи раку є вірус папіломи людини (ВПЛ). Це інфекція, що передається статевим шляхом. Та ВПЛ не завжди є початком онкозахворювання.

У більшості жінок, що мають ВПЛ, рак не розвивається, тому що імунна система організму зазвичай не дає йому заподіяти людині шкоди. Однак у невеликого відсотка вірус виживає і сприяє процесу, який змушує деякі клітини шийки матки перетворюватися на ракові.

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Ефективними способами профілактики цього захворювання є регулярний скринінг та щеплення проти ВПЛ.