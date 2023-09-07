Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, насколько эффективно лечение и реабилитация электрическим током.
— Бить током, пока не исчезнут проявления болезни или пока не уйдет пациент. Звучит не слишком обнадеживающе и корректно, однако полностью вписывается в парадигму большинства методов электротерапии, — объясняют эксперты.
Один из таких методов – амплипульс. Этот способ лечения и реабилитации век назад приобрел незаурядную популярность, но в основном в бывшем Советском Союзе.
Этому методу аппаратного лечения и реабилитации приписывали чудодейственное влияние синусоидальных модулированных токов на организм человека.
Работает метод бесхитростно. Силу тока на приборе увеличивают, пока пациент не почувствует вибрацию, толчки или легкий электрический удар.
Как и принято в этом направлении терапии, амплипульс применяется при различных состояниях, сопровождающихся ярко выраженным болевым синдромом.
Аппарат якобы оказывает противовоспалительное, рассасывающее, противоотечное, сосудорасширяющее и рассасывающее действия.
Считается, что синусоидальные модульные токи, сгенерированные прибором, оказывают влияние на чувствительные нервные окончания. Благодаря этому мышечные волокна сокращаются.
Как результат – наступает расслабление (или электросон). Именно так якобы достигается обезболивающее и противовоспалительное действие амплипульса.
— Впрочем, не торопитесь бежать в ближайший кабинет. Ведь качественных доказательств его действия в международных базах данных нет, — отмечают эксперты.
В Минздраве настаивают: реабилитация и лечение в первую очередь должны быть доказательными. Методы с недоказанной эффективностью и широким спектром применения – пустая трата времени и иногда денег пациентов.