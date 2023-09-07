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Разряд, еще разряд: насколько эффективно лечение и реабилитация током

7 сентября 2023, 09:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
струм
Источник: Pexels

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, насколько эффективно лечение и реабилитация электрическим током.

— Бить током, пока не исчезнут проявления болезни или пока не уйдет пациент. Звучит не слишком обнадеживающе и корректно, однако полностью вписывается в парадигму большинства методов электротерапии, — объясняют эксперты.

Один из таких методов – амплипульс. Этот способ лечения и реабилитации век назад приобрел незаурядную популярность, но в основном в бывшем Советском Союзе.

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Этому методу аппаратного лечения и реабилитации приписывали чудодейственное влияние синусоидальных модулированных токов на организм человека.

Работает метод бесхитростно. Силу тока на приборе увеличивают, пока пациент не почувствует вибрацию, толчки или легкий электрический удар.

Как и принято в этом направлении терапии, амплипульс применяется при различных состояниях, сопровождающихся ярко выраженным болевым синдромом.

Аппарат якобы оказывает противовоспалительное, рассасывающее, противоотечное, сосудорасширяющее и рассасывающее действия.

Считается, что синусоидальные модульные токи, сгенерированные прибором, оказывают влияние на чувствительные нервные окончания. Благодаря этому мышечные волокна сокращаются.

Как результат – наступает расслабление (или электросон). Именно так якобы достигается обезболивающее и противовоспалительное действие амплипульса.

— Впрочем, не торопитесь бежать в ближайший кабинет. Ведь качественных доказательств его действия в международных базах данных нет, — отмечают эксперты.

В Минздраве настаивают: реабилитация и лечение в первую очередь должны быть доказательными. Методы с недоказанной эффективностью и широким спектром применения – пустая трата времени и иногда денег пациентов.

Источник
Минздрав
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