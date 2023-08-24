Команда американских ученых Института поведенческих наук — Отделения Национального центра посттравматического стрессового расстройства в ходе исследования обнаружила сравнительно быстрое лечение ПТСР с помощью письма.

Лечение, называемое письменной экспозиционной терапией, включает в себя записи клиентов о мыслях и чувствах, возникших во время травмирующего события. На последующих занятиях пациентов просили написать о том, как это событие повлияло на их жизнь.

В новом исследовании приняли учение 178 ветеранов с ПТСР. Они получали письменную экспозиционную терапию, которая состояла из 8-15 терапевтических сеансов продолжительностью 90 минут, во время которых пациент ярко представляет себе ужасающую ситуацию.

— Некоторым людям может быть легче записывать травматические воспоминания, если они чувствуют стыд или смущение из-за того, что с ними произошло, — говорит психолог Дениз Слоан.

Терапия была вдохновлена ​​работой Джеймса Пеннебейкера, техасского психолога, который в 1980-х годах начал экспериментировать с тем, что он называл экспрессивным письмом. Ученый обнаружил, что люди, которые регулярно писали о негативном жизненном опыте, имели более сильную иммунную систему и меньше посещали медиков.

Когнитивная обрабатывающая терапия и терапия длительного воздействия — два метода лечения, наиболее настоятельно рекомендуемые Министерством по делам ветеранов и Министерством обороны.

Но они требуют много времени и сеансов продолжительностью от 60 до 90 минут в течение трех месяцев и более. Большое количество пациентов, в среднем 20%, а иногда и до 50%, бросают лечение, не закончив курс.

Письменная экспозиционная терапия, по словам Дениз Слоан, похоже, дает требуемый позитивный эффект за меньшее количество сеансов.

По словам ученой, в течение следующих двух лет, когда будет завершен ряд более крупных исследований, клиницистам придется привыкнуть к идее использования письма, помимо речи, для общения с пациентами на болезненные темы.