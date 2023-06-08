Команда ученых Университета штата Айова в США в ходе исследования выяснила, почему некоторые ветераны вооруженных сил могут быть более подвержены риску развития симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

По словам ученых, военнослужащие, направляемые в зоны конфликта, могут иметь больший риск развития ПТСР, если в детстве они подвергались физическому, эмоциональному или сексуальному насилию.

Это, наряду с другими результатами исследования, помогает прояснить, как неблагоприятный опыт в раннем возрасте может сделать людей более уязвимыми для травм в будущем.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний определяют травмирующее событие как отмеченное чувством ужаса, беспомощности, серьезной травмой или угрозой серьезной травмы или смерти.

Набор данных предоставил информацию о детских переживаниях военнослужащих, а также о травмах во время службы и симптомах ПТСР в США.

Исследователи решили включить травмирующие события, не связанные напрямую с боевыми действиями, такие как, сексуальные посягательства и дедовщину со стороны других военнослужащих.

Для решения этой проблемы ученые дают несколько рекомендаций. Одной из них является включение в военную подготовку углубленного психологического образования, чтобы помочь военнослужащим понять, как они могут реагировать на ситуации и какие ресурсы доступны.

Кроме того, необходимо улучшение теста на пригодность для военных, чтобы понять, кто больше всего подвержен риску ПТСР и лучше подходит для определенных должностей.