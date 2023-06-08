Команда вчених Університету штату Айова в США під час дослідження з’ясувала, чому деякі ветерани збройних сил можуть бути більш схильні до ризику розвитку симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

За словами вчених, військовослужбовці, яких направляють у зони конфлікту, можуть мати більший ризик розвитку ПТСР, якщо в дитинстві вони зазнавали фізичного, емоційного або сексуального насильства.

Це, поряд з іншими результатами дослідження, допомагає прояснити, як несприятливий досвід у ранньому віці може зробити людей більш уразливими для травм у майбутньому.

Центри США з контролю і профілактики захворювань визначають травмувальну подію як таку, що позначена почуттям жаху, безпорадності, серйозною травмою або загрозою серйозної травми чи смерті.

Набір даних надав інформацію про дитячі переживання військовослужбовців, а також про травми під час служби та симптоми ПТСР у США.

Дослідники вирішили включити травмувальні події, не пов’язані безпосередньо з бойовими діями, як-от сексуальні посягання та дідівщину з боку інших військовослужбовців.

Для вирішення цієї проблеми вчені дають кілька рекомендацій. Однією з них є включення у військову підготовку поглибленої психологічної освіти, щоб допомогти військовослужбовцям зрозуміти, як вони можуть реагувати на ситуації та які ресурси доступні.

Крім того, необхідне поліпшення тесту на придатність для військових, щоб зрозуміти, хто найбільше схильний до ризику ПТСР і найкраще підходить для певних посад.