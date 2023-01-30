Психотерапевт Надія Терещенко на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла про найпоширеніші міфи навколо посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та нагадала про прояви цього синдрому.

– Сьогодні, під час війни, ми багато чуємо про ПТСР. Але некоректне розуміння цього розладу іноді призводить до надмірної тривоги за себе і близьких або до стигматизації людей з цим діагнозом, – зазначає Надія.

Як вижити і зберегти психіку у важкій реальності, яку неможливо змінити — психолог

За словами психотерапевта, ПТСР зазвичай проявляється:

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нав’язливими повторними спогадами про травматичні події, флешбеками, яскравими і дуже емоційними кошмарами;

уникнення місць, речей, дій, розмов, пов’язаних з травматичним досвідом;

підвищеною тривожністю, збудженням, постійним станом “бойової готовності”, нездатністю самостійно заспокоїтися і розслабитися;

негативними думками, депресією, зниженням когнітивних здібностей.

Міфи і правда про про ПТСР

Міф: кожен, хто переживає війну і горе, матиме ПТСР.

Правда: психіка більшості людей справляється з наслідками травматичних подій. За різними даними, лише у 10-30% людей розвивається ПТСР. Крім того, існують спеціальні техніки, які доказово зменшують ймовірність розвитку ПТСР.

Міф: якщо відразу після психологічної травми у людини з’являється безсоння, депресивні думки, тривожність – це ПТСР.

Правда: ПТСР найчастіше розвивається протягом трьох місяців після травматичної події, і з часом симптоми можуть посилюватися. Відразу після події може виникнути гострий стрес і відповідні симптоми, які з часом зменшуються.

Міф: коли людина потрапляє в безпечні умови, ПТСР не проявляється.

Правда: іноді симптоми все ж проявляються навіть в безпечних для людини умовах. Психіка ніби розслабляється і починає продукувати негативні переживання, тривогу, флешбеки.

Міф: ПТСР розвивається тільки у “слабаків”.

Правда: розвиток ПТСР залежить від багатьох факторів, серед яких – особливості самої травми, її тривалість, особиста значимість травматичної події для людини. Пошук допомоги при ПТСР навпаки означає силу і бажання людини жити повноцінним життям.

Міф: ПТСР не лікується, людина божеволіє і вже ніколи не зможе нормально жити.

Правда: у психотерапії та психіатрії існує чимало доказових та ефективних підходів до лікування ПТСР. Звернутися до фахівця при ПТСР – це необхідність, яка дає можливість одужати.

Джерело: Психологічна підтримка