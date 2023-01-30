Психотерапевт Надія Терещенко на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла про найпоширеніші міфи навколо посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та нагадала про прояви цього синдрому.
– Сьогодні, під час війни, ми багато чуємо про ПТСР. Але некоректне розуміння цього розладу іноді призводить до надмірної тривоги за себе і близьких або до стигматизації людей з цим діагнозом, – зазначає Надія.
За словами психотерапевта, ПТСР зазвичай проявляється:
- нав’язливими повторними спогадами про травматичні події, флешбеками, яскравими і дуже емоційними кошмарами;
- уникнення місць, речей, дій, розмов, пов’язаних з травматичним досвідом;
- підвищеною тривожністю, збудженням, постійним станом “бойової готовності”, нездатністю самостійно заспокоїтися і розслабитися;
- негативними думками, депресією, зниженням когнітивних здібностей.
Міфи і правда про про ПТСР
Міф: кожен, хто переживає війну і горе, матиме ПТСР.
Правда: психіка більшості людей справляється з наслідками травматичних подій. За різними даними, лише у 10-30% людей розвивається ПТСР. Крім того, існують спеціальні техніки, які доказово зменшують ймовірність розвитку ПТСР.
Міф: якщо відразу після психологічної травми у людини з’являється безсоння, депресивні думки, тривожність – це ПТСР.
Правда: ПТСР найчастіше розвивається протягом трьох місяців після травматичної події, і з часом симптоми можуть посилюватися. Відразу після події може виникнути гострий стрес і відповідні симптоми, які з часом зменшуються.
Міф: коли людина потрапляє в безпечні умови, ПТСР не проявляється.
Правда: іноді симптоми все ж проявляються навіть в безпечних для людини умовах. Психіка ніби розслабляється і починає продукувати негативні переживання, тривогу, флешбеки.
Міф: ПТСР розвивається тільки у “слабаків”.
Правда: розвиток ПТСР залежить від багатьох факторів, серед яких – особливості самої травми, її тривалість, особиста значимість травматичної події для людини. Пошук допомоги при ПТСР навпаки означає силу і бажання людини жити повноцінним життям.
Міф: ПТСР не лікується, людина божеволіє і вже ніколи не зможе нормально жити.
Правда: у психотерапії та психіатрії існує чимало доказових та ефективних підходів до лікування ПТСР. Звернутися до фахівця при ПТСР – це необхідність, яка дає можливість одужати.
Джерело: Психологічна підтримка