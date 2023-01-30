Психотерапевт Надежда Терещенко на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала о наиболее распространенных мифах вокруг посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и напомнила о проявлениях этого синдрома.

— Сегодня, во время войны, мы много слышим о ПТСР. Но некорректное понимание этого расстройства иногда приводит к чрезмерной тревоге за себя и близких или к стигматизации людей с этим диагнозом, — отмечает Надежда.

По словам психотерапевта, ПТСР обычно проявляется:

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навязчивыми повторными воспоминаниями о травматических событиях, флешбеками, яркими и очень эмоциональными кошмарами;

избеганием мест, вещей, действий, разговоров, связанных с травматическим опытом;

повышенной тревожностью, возбуждением, постоянным состоянием “боевой готовности”, неспособностью самостоятельно успокоиться и расслабиться;

негативными мыслями, депрессией, снижением когнитивных способностей.

Мифы и правда о о ПТСР

Миф: все, кто переживает войну и горе, будут иметь ПТСР.

Правда: психика большинства людей справляется с последствиями травматических событий. По разным данным, лишь у 10-30% людей развивается ПТСР. Кроме того, существуют специальные техники, которые доказательно уменьшают вероятность развития ПТСР.

Миф: если сразу после психологической травмы у человека появляется бессонница, депрессивные мысли, тревожность – это ПТСР.

Правда: ПТСР чаще всего развивается в течение трех месяцев после травматического события, и со временем симптомы могут усиливаться. Сразу после события может быть острый стресс и соответствующие симптомы, которые уменьшаются со временем.

Миф: когда человек попадает в безопасные условия, ПТСР не проявляется.

Правда: иногда симптомы все же проявляются даже в безопасных для человека условиях. Психика как будто расслабляется и начинает продуцировать негативные переживания, тревогу, флешбеки.

Миф: ПТСР развивается только у “слабаков”.

Правда: развитие ПТСР зависит от многих факторов, среди которых — особенности самой травмы, ее продолжительность, личная значимость травматического события для человека. Поиск помощи при ПТСР наоборот означает силу и желание человека жить полноценной жизнью.

Миф: ПТСР не лечится, человек сходит с ума и уже никогда не сможет нормально жить.

Правда: в психотерапии и психиатрии есть немало доказательных и эффективных подходов к лечению ПТСР. Обратиться к специалисту при ПТСР — это необходимость, которая дает возможность выздороветь.

Источник: Психологическая поддержка