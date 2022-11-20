Ученые американского некоммерческого исследовательского центра Scripps Research, который специализируется на изучении биомедицины, определили класс лекарств, которые смогут разорвать зависимость от алкоголя у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

По словам ученых, у переживших жестокое обращение и травму гораздо больше шансов, чем у других людей, на расстройство, связанное с употреблением алкоголя (AUD). По некоторым оценкам, до трех четвертей людей с ПТСР сообщают о проблемах с алкоголем.

— Наложение ПТСР и AUD является серьезной проблемой. Мы показали, что есть потенциал для облегчения обоих расстройств, — отметил соавтор исследования Марис Роберто.

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Сообщается, что исследователи лечили животных бензтропином (когентин), который одобрен FDA для лечения болезни Паркинсона и воздействует на ряд молекул в головном мозге.

Было обнаружено, что бензтропин снижает склонность к алкоголю у самцов и самок, подвергающихся стрессу, а также агрессивное поведение самок.

Команда говорит, что тот факт, что бензтропин уже одобрен FDA, предполагает возможность его повторного использования у людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Но необходима дополнительная работа, чтобы определить, могут ли эти соединения также предотвратить повторный рецидив, который препятствует выздоровлению, отмечают исследователи.