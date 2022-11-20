Вчені американського некомерційного дослідницького центру Scripps Research, який спеціалізується на вивченні біомедицини, визначили клас ліків, які зможуть розірвати залежність від алкоголю у людей з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

За словами вчених, у тих, хто пережив жорстоке поводження і травму набагато більше шансів, ніж у інших людей, на розлад, пов’язаний з вживанням алкоголю (AUD). За деякими оцінками, до трьох чвертей людей з ПТСР повідомляють про проблеми з алкоголем.

– Накладення ПТСР і AUD є серйозною проблемою. Ми показали, що є потенціал для полегшення обох розладів, – зазначив співавтор дослідження Маріс Роберто.

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Повідомляється, що дослідники лікували тварин бензтропіном (когентин), який схвалений FDA для лікування хвороби Паркінсона і впливає на низку молекул в головному мозку.

Було виявлено, що бензтропін знижує схильність до алкоголю у самців і самок, що піддаються стресу, а також агресивну поведінку самок.

Команда каже, що той факт, що бензтропін вже схвалений FDA, свідчить про можливість його повторного використання у людей з посттравматичним стресовим розладом.

Але необхідна додаткова робота, щоб визначити, чи можуть ці сполуки також запобігти повторному рецидиву, який перешкоджає одужанню, відзначають дослідники.