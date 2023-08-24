Команда американських вчених Інституту поведінкових наук – Відділення Національного центру посттравматичного стресового розладу під час дослідження виявила порівняно швидке лікування ПТСР за допомогою письма.

Лікування, зване письмовою експозиційною терапією, охоплює записи клієнтів про думки і почуття, що виникли під час травмувальної події. На наступних заняттях пацієнтів просили написати про те, як ця подія вплинула на їхнє життя.

У новому дослідженні взяли участь 178 ветеранів із ПТСР. Вони отримували письмову експозиційну терапію, яка складалася з 8-15 терапевтичних сеансів тривалістю 90 хвилин, під час яких пацієнт яскраво уявляє собі жахливу ситуацію.

– Деяким людям може бути легше записувати травматичні спогади, якщо вони відчувають сором або збентеження через те, що з ними сталося, – каже психолог Деніз Слоан.

Терапія була натхненна роботою Джеймса Пеннебейкера, техаського психолога, який у 1980-х роках почав експериментувати з тим, що він називав експресивним письмом. Вчений виявив, що люди, які регулярно писали про негативний життєвий досвід, мали сильнішу імунну систему і менше відвідували медиків.

Когнітивна оброблювальна терапія і терапія тривалого впливу – два методи лікування, які настійно рекомендує Міністерство у справах ветеранів і Міністерство оборони.

Але вони вимагають багато часу і сеансів тривалістю від 60 до 90 хвилин протягом трьох місяців і більше. Велика кількість пацієнтів, у середньому 20%, а іноді й до 50%, кидають лікування, не закінчивши курс.

Письмова експозиційна терапія, за словами Деніз Слоан, схоже, дає необхідний позитивний ефект за меншу кількість сеансів.

За словами вченої, протягом наступних двох років, коли буде завершено низку більших досліджень, клініцистам доведеться звикнути до ідеї використання листа, окрім мовлення, для спілкування з пацієнтами на болісні теми.