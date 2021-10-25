Что такое дальтонизм: причины и лечение

Дальтонизм или цветовая слепота — редкое заболевание, которое связано со сниженным цветовосприятием или полным его отсутствием. По сути, человек искаженно видит определенные цвета. В большинстве случаев оно наследственное и поражает мужчин.

О том, что такое дальтонизм и можно ли его вылечить, Фактам ICTV рассказала врач-офтальмолог Александра Ярыга.

— Дальтонизм — это нарушение цветового зрения, — говорит Александра Ярыга.

Причины дальтонизма

По словам врача, как правило, это врожденная патология, которую провоцируют изменения в генотипе. От врожденного дальтонизма страдают только мужчины.

— Если рассмотреть генотип женщины, он состоит из двух X-хромосом. У мужчин — одна X и одна Y-хромосома. Нарушения, которые кодируют это изменение зрения, находится X -хромосоме. У женщины это перекрывается второй здоровой X -хромосомой, у мужчины — нет, — объясняет офтальмолог.

Однако иногда дальтонизм может быть и приобретенной болезнью.

Александра Ярыга назвала главные причины:

болезнь Паркинсона — это неврологическое заболевание, изменения цветовосприятия могут происходить из-за повреждения нервных волокон;

катаракта — из-за изменений в хрусталике глаза может возникнуть такая проблема; однако зачастую это ложный дальтонизм;

оптическая нейропатия Лебера — очень редкое генетическое заболевание, которое может провоцировать как потерю возможности видеть цвета, так и полную слепоту;

прием лекарственных препаратов — некоторые лекарства, в частности противосудорожные, обладают таким свойством.

Если речь идет о приобретенных причинах, то тогда не видеть некоторые цвета могут и женщины.

Виды дальтонизма

Как объясняет офтальмолог, часто люди могут жить с этой проблемой и не понимать, что они видят мир по-другому. Дальтонизм может давать о себе знать в разном возрасте и в разных ситуациях, часто абсолютно случайно, когда человек не может, например, перейти дорогу из-за того, что не так воспринимает сигналы светофора.

Существуют разновидности дальтонизма, их выделяют в зависимости от цвета, который не видит человек.

— В случае отсутствия одного из зрительных пигментов в сетчатке глаза человек способен различить только два основных цвета. Таких людей называют дихроматами. Когда активность одного из пигментов всего лишь снижена, говорят об аномальной трихроматии, — комментирует Александра Ярыга.

Виды:

протанопия — отсутствие пигмента для красного цвета;

дейтеранопия — невозможность видеть зеленый цвет;

тританопия — человек не видит синий цвет.

Зачастую человек не видит один из цветов, самые распространенные случаи — отсутствие пигмента для красного цвета.

А вот синий безошибочно воспринимает большинство людей, именно поэтому интерфейсы многих программ выполнены преимущественно в этом цвете.

При этом может быть ситуация, когда человек не видит все три цвета, но это бывает крайне редко.

Лечение дальтонизма

Вылечить дальтонизм нельзя, поскольку это врожденное генетическое заболевание.

— Когда это генетическая аномалия, врачи с этим помочь не могут. Сейчас ученые работают над этим вопросом, однако все в стадии разработки, — говорит Александра Ярыга.

Однако специалисты могут корректировать такую патологию.

— Сегодня уже существуют очки с соответствующими фильтрами, которые помогают “насытить” картинку. Есть и линзы, которые работают по такому же принципу, — добавляет офтальмолог.

Если это приобретенная болезнь, которую спровоцировала катаракта, ее можно попытаться преодолеть, в других случаях лечения также нет.

— Болезнь Паркинсона не лечится, оптическая нейропатия Лебера также. Если это вызвала катаракта, то можно провести хирургическое лечение. Если это лекарственные препараты, их также можно заменить, — объясняет специалист.

Профилактика дальтонизма

В случае с дальтонизмом сложно говорить о какой-либо профилактике, поскольку он зачастую генетический.

По словам врача, единственной мерой является то, чтобы родители, у которых в роду была такая проблема, обследовали сына в раннем возрасте.

Нужно обратиться к специалисту, который при необходимости направит его на генетическое исследование. Оно достаточно дорогое, но это даст окончательный ответ при постановке диагноза.

При этом не нужно пытаться сделать это самостоятельно, это практически невозможно.

— Если взрослые будут пытаться сами определить, страдает ли их ребенок дальтонизмом, то у них ничего не выйдет. Ребенок может даже правильно называть цвета и не путать их. Не нужно забывать, что дальтоники видят мир по-своему и не привыкли к другой картинке мира, — комментирует врач.

Такие люди будут говорить, что небо синее, но при этом видеть его совсем в другой цветовой палитре, подводит итог специалист.