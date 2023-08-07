Болезнь Лайма — это инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, которую передают клещи.

Болезнь Лайма характеризуется преимущественным поражением кожи в виде мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Она передается человеку при присасывании черноногих клещей к коже.

Обычный сезон заболевания связан с активностью клещей — с поздней весны до ранней осени.

Распространенные симптомы заболевания:

место укуса сильно опухает;

на месте укуса появляется красное пятно;

может произойти паралич лицевого нерва;

повышение температуры тела;

головная боль;

боль в суставах и мышцах;

быстрая утомляемость;

ломота в теле;

озноб.

Начальные симптомы болезни Лайма проявляются в течение 5-11 дней после момента укуса, столько же длится инкубационный период. Первые признаки напоминают симптомы гриппа.

При условии, если у человека ранняя стадия, болезнь Лайма лечится антибиотиками. Курс длится от 2 недель до 1 месяца.

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Вторая стадия развития болезни (от 1 до 3 месяцев после укуса): симптомы

пульсирующая головная боль;

светобоязнь;

повышенная температура тела;

снижение концентрации внимания;

расстройства сна;

резкие изменения настроения;

паралич черепных нервов;

периферическая радикулопатия;

нарушение чувствительности конечностей;

головокружение;

одышка;

тахикардия;

боль в груди;

лимфоцитомы на месте укуса.

Третья стадия заболевания — стадия персистирующей инфекции и аутоиммунных нарушений.

Симптомы:

эпилептические припадки;

нарушение сознания;

деменция;

болезненные спазмы мышц;

расстройства памяти;

синюшно-красные пятна, инфильтраты, узелки на коже конечностей;

кожа атрофируется и становится подобна смятой бумаге.

Лечение болезни Лайма

Больные со среднетяжелым развитием обязательно подлежат лечению в инфекционном стационаре.

Легкое течение заболевания (с отсутствием интоксикации и лихорадки) допускает возможность амбулаторного лечения.

Основными препаратами в лечении болезни Лайма являются антибиотики. Их выбор, дозировка и продолжительность применения определяются в соответствии со стадией заболевания.

В случае появления характерных для клещевого боррелиоза симптомов следует немедленно обратиться к инфекционисту.

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