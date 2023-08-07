Хвороба Лайма – це інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яку передають кліщі.
Хвороба Лайма характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату та серця.
Вона передається людині під час присмоктування чорноногих кліщів до шкіри.
Звичайний сезон захворювання пов’язаний з активністю кліщів – з пізньої весни до ранньої осені.
Поширені симптоми захворювання:
- місце укусу сильно напухає;
- на місці укусу з’являється червона пляма;
- може відбутись параліч лицьового нерва;
- підвищення температури тіла;
- головний біль;
- біль у суглобах і м’язах;
- швидка стомлюваність;
- ломота в тілі;
- озноб.
Початкові симптоми хвороби Лайма проявляються протягом 5-11 днів після моменту укусу, стільки триває інкубаційний період. Перші ознаки нагадують симптоми грипу.
За умови, якщо у людина рання стадія, хвороба Лайма лікується антибіотиками. Курс триває від 2 тижнів до 1 місяця.
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Друга стадія розвитку хвороби (від 1 до 3 місяців після укусу) симптоми:
- пульсуючий головний біль;
- світлобоязнь;
- підвищена температура тіла;
- зниження концентрації уваги;
- розлади сну;
- різкі зміни настрою;
- параліч черепних нервів;
- периферична радикулопатія;
- порушення чутливості кінцівок;
- запаморочення;
- задишка;
- тахікардія;
- біль у грудях;
- лімфоцитома на місці укусу.
Третя стадія захворювання – стадія персистуючої інфекції і автоімунних порушень.
Симптоми:
- епілептичні напади;
- порушення свідомості;
- деменція;
- болючі спазми м’язів;
- розлади пам’яті;
- синюшно-червоні плями, інфільтрати, вузлики на шкірі кінцівок;
- шкіра атрофується і стає подібна зім’ятого паперу.
Лікування хвороби Лайма
Хворі із середньотяжким перебігом обов’язково підлягають лікуванню в інфекційному стаціонарі.
Легкий перебіг захворювання (з відсутністю інтоксикації та лихоманки) допускає можливість амбулаторного лікування.
Основними препаратами в лікуванні хвороби Лайма є антибіотики. Їх вибір, дозування та тривалість застосування визначають відповідно до стадії захворювання.
У разі появи характерних для кліщового бореліозу симптомів варто негайно звернутись до інфекціоніста.
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