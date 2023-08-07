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Що таке хвороба Лайма: симптоми, як передається та лікування

7 Серпня 2023, 17:26
Анастасія Дячкіна
Що таке хвороба Лайма: симптоми, як передається та лікування

Хвороба Лайма – це інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яку передають кліщі.

Хвороба Лайма характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату та серця.

Вона передається людині під час присмоктування чорноногих кліщів до шкіри.

Звичайний сезон захворювання пов’язаний з активністю кліщів – з пізньої весни до ранньої осені.

Поширені симптоми захворювання: 

  • місце укусу сильно напухає;
  • на місці укусу з’являється червона пляма;
  • може відбутись параліч лицьового нерва;
  • підвищення температури тіла;
  • головний біль;
  • біль у суглобах і м’язах;
  • швидка стомлюваність;
  • ломота в тілі;
  • озноб.

Початкові симптоми хвороби Лайма проявляються протягом 5-11 днів після моменту укусу, стільки триває інкубаційний період. Перші ознаки нагадують симптоми грипу.

За умови, якщо у людина рання стадія, хвороба Лайма лікується антибіотиками. Курс триває від 2 тижнів до 1 місяця.

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Друга стадія розвитку хвороби (від 1 до 3 місяців після укусу) симптоми:

  • пульсуючий головний біль;
  • світлобоязнь;
  • підвищена температура тіла;
  • зниження концентрації уваги;
  • розлади сну;
  • різкі зміни настрою;
  • параліч черепних нервів;
  • периферична радикулопатія;
  • порушення чутливості кінцівок;
  • запаморочення;
  • задишка;
  • тахікардія;
  • біль у грудях;
  • лімфоцитома на місці укусу.

Третя стадія захворювання – стадія персистуючої інфекції і автоімунних порушень.

Симптоми: 

  • епілептичні напади;
  • порушення свідомості;
  • деменція;
  • болючі спазми м’язів;
  • розлади пам’яті;
  • синюшно-червоні плями, інфільтрати, вузлики на шкірі кінцівок;
  • шкіра атрофується і стає подібна зім’ятого паперу.

Лікування хвороби Лайма 

Хворі із середньотяжким перебігом обов’язково підлягають лікуванню в інфекційному стаціонарі.

Легкий перебіг захворювання (з відсутністю інтоксикації та лихоманки) допускає можливість амбулаторного лікування.

Основними препаратами в лікуванні хвороби Лайма є антибіотики. Їх вибір, дозування та тривалість застосування визначають відповідно до стадії захворювання.

У разі появи характерних для кліщового бореліозу симптомів варто негайно звернутись до інфекціоніста.

Сьогодні полиці магазинів і аптек рясніють спеціальними аерозолями і мазями, які не завжди можуть гарантувати захист від комах. Тому Факти ICTV зібрали прості поради і натуральні засоби, як захиститися від кліщів.

Джерело
МОЗ
Теги
Кліщі хвороби
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