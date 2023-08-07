Хвороба Лайма – це інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яку передають кліщі.

Хвороба Лайма характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату та серця.

Вона передається людині під час присмоктування чорноногих кліщів до шкіри.

Звичайний сезон захворювання пов’язаний з активністю кліщів – з пізньої весни до ранньої осені.

Поширені симптоми захворювання:

місце укусу сильно напухає;

на місці укусу з’являється червона пляма;

може відбутись параліч лицьового нерва;

підвищення температури тіла;

головний біль;

біль у суглобах і м’язах;

швидка стомлюваність;

ломота в тілі;

озноб.

Початкові симптоми хвороби Лайма проявляються протягом 5-11 днів після моменту укусу, стільки триває інкубаційний період. Перші ознаки нагадують симптоми грипу.

За умови, якщо у людина рання стадія, хвороба Лайма лікується антибіотиками. Курс триває від 2 тижнів до 1 місяця.

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Друга стадія розвитку хвороби (від 1 до 3 місяців після укусу) симптоми:

пульсуючий головний біль;

світлобоязнь;

підвищена температура тіла;

зниження концентрації уваги;

розлади сну;

різкі зміни настрою;

параліч черепних нервів;

периферична радикулопатія;

порушення чутливості кінцівок;

запаморочення;

задишка;

тахікардія;

біль у грудях;

лімфоцитома на місці укусу.

Третя стадія захворювання – стадія персистуючої інфекції і автоімунних порушень.

Симптоми:

епілептичні напади;

порушення свідомості;

деменція;

болючі спазми м’язів;

розлади пам’яті;

синюшно-червоні плями, інфільтрати, вузлики на шкірі кінцівок;

шкіра атрофується і стає подібна зім’ятого паперу.

Лікування хвороби Лайма

Хворі із середньотяжким перебігом обов’язково підлягають лікуванню в інфекційному стаціонарі.

Легкий перебіг захворювання (з відсутністю інтоксикації та лихоманки) допускає можливість амбулаторного лікування.

Основними препаратами в лікуванні хвороби Лайма є антибіотики. Їх вибір, дозування та тривалість застосування визначають відповідно до стадії захворювання.

У разі появи характерних для кліщового бореліозу симптомів варто негайно звернутись до інфекціоніста.

Сьогодні полиці магазинів і аптек рясніють спеціальними аерозолями і мазями, які не завжди можуть гарантувати захист від комах. Тому Факти ICTV зібрали прості поради і натуральні засоби, як захиститися від кліщів.