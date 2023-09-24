Менингит является потенциально очень опасной болезнью. Кто в группе риска и что нужно сделать, чтобы не стать его жертвой рассказала Фактам ICTV врач-инфекционист Диана Власова.
Что такое менингит
Менингит — редкая, но серьезная инфекция мозговых оболочек, которые как защитный экран окружают наш головной и спинной мозг.
Каждый год в мире регистрируют около 300-500 тысяч случаев менингококковой инфекции, летальность — около 10%. Самый высокий уровень заболеваемости среди детей до года. В частности, в 2019 году в Украине было зарегистрировано 299 случаев менингококковой инфекции (50 — у детей до года).
Причины менингита
Чаще всего болезнь вызывают вирусы, бактерии, иногда — грибки. Вирусная и грибковая формы обычно менее серьезны, чем бактериальная.
Бактериальный менингит может быстро стать опасным для жизни и вызвать потерю слуха, необратимые повреждения мозга и даже смерть.
— В большинстве случаев заболевание является заразным, поскольку возбудитель распространяется между людьми через тесный контакт, кашель, чихание, поцелуи и совместное использование личных вещей, — объясняет Диана Власова.
Менингит, вызванный грибковыми инфекциями, например дрожжевыми или плесневыми грибками, поражает прежде всего, людей с ослабленным иммунитетом, например больных ВИЧ/СПИДом и людей, проходящих иммуносупрессивную терапию.
Симптомы
Наиболее важными в диагностике являются менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, невыносимая головная боль и другие.
К менее специфическим, но также важным относят высокую температуру, тошноту и рвоту, чувствительность к свету и звуку, трудности с концентрацией из-за влияния инфекции на мозг, а также сонливость и ощущение чрезвычайной усталости.
У младенцев симптомы труднее заметить, но о болезни может свидетельствовать высокая температура, отек родничка — мягкой области между костями черепа.
Кроме того, больные дети отказываются от еды и воды, имеют чрезмерную сонливость или постоянно плачут.
Особую опасность представляет появление специфических высыпаний темно-вишневого или черного цвета в форме звездочек, этот симптом указывает на наличие менингококковой инфекции.
У пожилых людей симптомы начальной стадии заболевания напоминают инсульт.
— Не стоит игнорировать симптомы, ведь болезнь может быстро прогрессировать и вызвать необратимые изменения в мозге. Также важно помнить, что невылеченные инфекции ушей, носа или глаз могут вызвать менингит, — предостерегает врач.
Методы диагностики менингита
Физическое обследование. Врач будет искать признаки инфекции, такие как сыпь или менингеальные симптомы, в частности ригидность затылочных мышц, симптомы Брудзинского и Кернига.
Анализы крови для идентификации бактерий или вирусов, вызывающих инфекцию. Общий анализ крови позволяет определить к какому виду относится возбудитель. Также берется посев крови на стерильность и наличие некоторых вирусов.
Люмбальная пункция (спинномозговая пункция) для определения типа менингита. Этот метод является обычно решающим в постановке диагноза (конечно, если нет противопоказаний).
В некоторых случаях может быть проведено КТ или МРТ, чтобы проверить наличие осложнений.
Группы риска
Менингит может возникнуть у любого человека, но больше всего рискуют:
- Маленькие дети в возрасте до пяти лет. Менингококковая инфекция поражает в первую очередь младенцев до года.
- Подростки и молодежь от 15 до 24 лет. Особенно те, кто живет в общежитиях, лагерях для беженцев и военных казармах.
- Пожилые люди (старше 65 лет) и те, кто имеет хронические заболевания, такие как диабет или ВИЧ, онкобольные, которые проходят химиотерапию и пациенты, принимающие иммуносупрессивные препараты.
Лечение менингита
Лечение менингита зависит от основной причины болезни. Поэтому нужно начать лечение как можно раньше.
Существует правило золотого часа: от времени прибытия больного в стационар до момента введения лекарств должно пройти не более одного часа, а при подозрении на менингококковую инфекцию — до 30 минут.
Лечебные мероприятия проводятся исключительно в условиях стационара, в большинстве случаев — в отделении реанимации, ведь состояние больного может резко ухудшиться.
Лечением занимаются инфекционисты и неврологи в тесном сотрудничестве с реаниматологами.
Бактериальный менингит лечат в стационаре внутривенными антибиотиками, иногда кортикостероидами.
В тяжелых случаях лекарства вводят интралюмбально (в спиномозговой канал). Это способствует быстрому уничтожению бактерий и снижает риск осложнений.
Лечение вирусного менингита обычно проводят симптоматически с использованием диуретических и гормональных препаратов. Противовирусные препараты назначаются только при герпесвирусных менингитах.
Грибковый менингит лечат длительными курсами противогрибковых препаратов в высоких дозах. Этот тип менингита менее распространен и обычно поражает только людей с ослабленным иммунитетом.
Профилактика менингита
- Личная гигиена. Регулярное мытье рук водой с мылом или использование дезинфицирующего средства для рук поможет остановить распространение инфекции.
- Безопасное расстояние. Избегайте тесного контакта с больными людьми и соблюдайте безопасное расстояние.
- Прививки. Вакцинироваться можно от некоторых возбудителей менингита, в частности от менингококковой, пневмококковой и гемофильной инфекции.
Вакцина против пневмококковой инфекции не включена в Национальный календарь профилактических прививок в Украине, но является рекомендованной для проведения детям с двух месяцев до пяти лет.
Наиболее распространенная вакцина, которая защищает против 13 подтипов пневмококковых бактерий, — Превенар 13.
Против менингококков типа А, С, Y, W в Украине зарегистрированы две вакцины: Нименрикс (для вакцинации детей от шести недель и взрослых) и Менактра (разрешена для детей с девяти месяцев и взрослых).
Вакцина Hib входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей.
— Также можно использовать моновакцину от гемофильной инфекции и 5-компонентную вакцину Пентахиб (от коклюша, дифтерии, столбняка, хиб-инфекции и гепатита В), — говорит врач.