31-летняя мать троих детей Кристал Вильегас из штата Техас в США скончалась после поездки в Мексику, чтобы сделать там операцию по увеличению груди. Она стала девятой жертвой из США вспышки грибковой инфекции.

Кристал провела последние четыре месяца, борясь за свою жизнь в техасской больнице после заражения грибковым менингитом, редкой инфекцией, вызывающей отек головного и спинного мозга.

Как сообщается, в Мексику она поехала, чтобы сэкономить деньги на операции.

Вспышку смертельно опасной инфекции эксперты связывают с двумя мексиканскими клиниками. По их словам, заразились сотни и уже погибли девять американских женщин, в основном молодые матери, что подчеркивает опасность так называемого “медицинского туризма”.

Каждый год более миллиона граждан США едут в Мексику для дешевых косметических процедур в частных клиниках, где протоколы безопасности часто не соответствуют стандартам США.

Фото: Сrystal Villegas