На африканском континенте прошли успешные испытания эффективной и доступной по цене вакцины NmCV-5 против менингита, от которого ежегодно умирают 250 тыс. человек.

Вакцина NmCV-5 разработана Индийским институтом сывороток и глобальной организацией здравоохранения Path и защищает от пяти основных штаммов менингококка, обнаруженных в Африке, включая новый штамм X, против которого в настоящее время нет лицензированных инъекций.

Согласно отчету, опубликованному в среду в New England Journal of Medicine, испытания вакцины проводились среди 1 800 человек в возрасте от двух до 29 лет в Мали и Гамбии в 2021 году. Исследователи обнаружили, что NmCV-5 вызывает сильный иммунный ответ против всех пяти штаммов.

Менингит вызывается бактериями или вирусными инфекциями, которые воспаляют оболочки, окружающие головной и спинной мозг. Не менее 60% смертей приходится на Африку, особенно вдоль “менингитного пояса”, который простирается от Гамбии и Сенегала на западе до Эфиопии на востоке.

Стоимость имеющихся вакцин, защищающих от четырех штаммов менингита, в настоящее время слишком высока для большинства африканских стран, которым требуются десятки миллионов доз.

Вакцина NmCV-5 будет доступна в ближайшие месяцы.

Всемирная организация здравоохранения поставила цель добиться того, чтобы к 2030 году менингит, предотвращаемый с помощью вакцин, сократился на 50%, а смертность — на 70%.