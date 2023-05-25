На африканському континенті відбулися успішні випробування ефективної та доступної за ціною вакцини NmCV-5 проти менінгіту, від якого щорічно помирають 250 тис. осіб.

Вакцина NmCV-5 розроблена Індійським інститутом сироваток і глобальною організацією охорони здоров’я Path і захищає від п’яти основних штамів менінгокока, виявлених в Африці, включно з новим штамом X, проти якого наразі немає ліцензованих ін’єкцій.

Згідно зі звітом, опублікованим у середу в New England Journal of Medicine, випробування вакцини проводили серед 1 800 осіб віком від двох до 29 років у Малі та Гамбії 2021 року. Дослідники виявили, що NmCV-5 викликає сильну імунну відповідь проти всіх п’яти штамів.

Менінгіт викликається бактеріями або вірусними інфекціями, які запалюють оболонки, що оточують головний і спинний мозок. Щонайменше 60% смертей припадає на Африку, особливо вздовж “менінгітного поясу”, що простягається від Гамбії та Сенегалу на заході до Ефіопії на сході.

Вартість наявних вакцин, що захищають від чотирьох штамів менінгіту, наразі занадто висока для більшості африканських країн, яким потрібні десятки мільйонів доз.

Вакцина NmCV-5 буде доступна найближчими місяцями.

Всесвітня організація охорони здоров’я поставила за мету домогтися того, щоб до 2030 року менінгіт, якому запобігають за допомогою вакцин, скоротився на 50%, а смертність – на 70%.