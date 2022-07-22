Что такое менингит, что провоцирует возникновение болезни, каковы ее последствия и как от нее защититься. На эти вопросы на онлайн-площадке Береги себя ответил врач-инфекционист Евгений Щербина.
— Многие связывают заболевание менингитом с такими причинами, как выход на улицу в холодную погоду с мокрой головой, прогулка без шапки, купание в холодной воде. Но менингит не имеет никакого отношения к мокрой голове или наличию головного убора, — говорит медик.
И объясняет, что менингит по своей природе — это инфекционное заболевание, которое вызывают его возбудители — вирусы, грибки, бактерии, паразиты и тому подобное.
По словам Евгения, наиболее распространенной причиной менингитов являются вирусы, в частности энтеровирусы. На них приходится около 80% всех вирусных менингитов.
Менингит – это воспаление защитных оболочек головного и спинного мозга.
Основные симптомы менингита:
- высокая температура;
- головная боль;
- рвота;
- холодные конечности;
- спутанность сознания;
- скованность шеи;
- человек сонный, его трудно разбудить;
- судороги;
- специфическая сыпь, которая не исчезает при нажатии;
- человеку тяжело выдерживать яркий свет.
Вирусные менингиты, как правило, протекают легче. Довольно часто вы можете даже не знать, что у вашего ребенка или вас был менингит.
— Ну температура, ну голова болела – с кем не бывает. Даже если такой человек нуждается в госпитализации, то в большинстве случаев не будет в реанимационном отделении, — говорит инфекционист.
По его словам, чаще менингит развивается у людей, имеющих серьезные проблемы с иммунитетом. Но иногда это может случиться и с совершенно здоровым человеком.
Как защититься
Поскольку менингит вызывают различные вирусы и бактерии, защиту от него могут предоставить следующие вакцины:
- Hib-вакцина против гемофильной инфекции;
- против пневмококковой инфекции;
- против менингококковой инфекции.
По словам медика, в зоне риска менингита взрослые, если они проживают скученно, например, в общежитиях или казармах. Так что стоит подумать о прививках в любом возрасте.
Источник: Береги себя