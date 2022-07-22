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Дело вовсе не в прогулках без шапки: симптомы менингита, способы профилактики

22 июля 2022, 16:09
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хвороба
Источник: Depositphotos

Что такое менингит, что провоцирует возникновение болезни, каковы ее последствия и как от нее защититься. На эти вопросы на онлайн-площадке Береги себя ответил врач-инфекционист Евгений Щербина.

— Многие связывают заболевание менингитом с такими причинами, как выход на улицу в холодную погоду с мокрой головой, прогулка без шапки, купание в холодной воде. Но менингит не имеет никакого отношения к мокрой голове или наличию головного убора, — говорит медик.

И объясняет, что менингит по своей природе — это инфекционное заболевание, которое вызывают его возбудители — вирусы, грибки, бактерии, паразиты и тому подобное.

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По словам Евгения, наиболее распространенной причиной менингитов являются вирусы, в частности энтеровирусы. На них приходится около 80% всех вирусных менингитов. 

Менингит – это воспаление защитных оболочек головного и спинного мозга. 

Основные симптомы менингита:

  • высокая температура;
  • головная боль;
  • рвота;
  • холодные конечности;
  • спутанность сознания;
  • скованность шеи;
  • человек сонный, его трудно разбудить;
  • судороги;
  • специфическая сыпь, которая не исчезает при нажатии;
  • человеку тяжело выдерживать яркий свет.

Вирусные менингиты, как правило, протекают легче. Довольно часто вы можете даже не знать, что у вашего ребенка или вас был менингит. 

— Ну температура, ну голова болела – с кем не бывает. Даже если такой человек нуждается в госпитализации, то в большинстве случаев не будет в реанимационном отделении, — говорит инфекционист. 

По его словам, чаще менингит развивается у людей, имеющих серьезные проблемы с иммунитетом. Но иногда это может случиться и с совершенно здоровым человеком.

Как защититься

Поскольку менингит вызывают различные вирусы и бактерии, защиту от него могут предоставить следующие вакцины:

  • Hib-вакцина против гемофильной инфекции;
  • против пневмококковой инфекции;
  • против менингококковой инфекции.

По словам медика, в зоне риска менингита взрослые, если они проживают скученно, например, в общежитиях или казармах. Так что стоит подумать о прививках в любом возрасте.

Источник: Береги себя

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