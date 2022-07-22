Що таке менінгіт, що провокує виникнення хвороби, які її наслідки і як від неї захиститися. На ці питання на онлайн-майданчику Бережи себе відповів лікар-інфекціоніст Євген Щербина.
– Багато хто пов’язує захворювання менінгітом з такими причинами, як вихід на вулицю в холодну погоду з мокрою головою, прогулянка без шапки, купання в холодній воді. Але менінгіт не має нічого спільного з мокрою головою або наявністю головного убору, – говорить медик.
І пояснює, що менінгіт за своєю природою – це інфекційне захворювання, яке викликають його збудники – віруси, грибки, бактерії, паразити тощо.
За словами Євгена, найбільш поширеною причиною менінгітів є віруси, зокрема ентеровіруси. На них припадає близько 80% всіх вірусних менінгітів.
Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного і спинного мозку.
Основні симптоми менінгіту:
- висока температура;
- головний біль;
- блювання;
- холодні кінцівки;
- сплутаність свідомості;
- скутість шиї;
- людина сонна, її важко розбудити;
- судоми;
- специфічний висип, який не зникає при натисканні;
- людині важко витримувати яскраве світло.
Вірусні менінгіти, як правило, протікають легше. Досить часто ви можете навіть не знати, що у вашої дитини або вас був менінгіт.
– Ну температура, ну голова боліла – з ким не буває. Навіть якщо така людина потребує госпіталізації, то в більшості випадків не буде в реанімаційному відділенні, – каже інфекціоніст.
За його словами, частіше менінгіт розвивається у людей, що мають серйозні проблеми з імунітетом. Але іноді це може статися і з абсолютно здоровою людиною.
Як захиститися
Оскільки менінгіт викликають різні віруси і бактерії, захист від нього можуть надати наступні вакцини:
- Hib-вакцина проти гемофільної інфекції;
- проти пневмококової інфекції;
- проти менінгококової інфекції.
За словами медика, в зоні ризику менінгіту дорослі, якщо вони проживають скупчено, наприклад, у гуртожитках або казармах. Так що варто подумати про щеплення в будь-якому віці.
Джерело: Бережи себе