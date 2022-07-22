Що таке менінгіт, що провокує виникнення хвороби, які її наслідки і як від неї захиститися. На ці питання на онлайн-майданчику Бережи себе відповів лікар-інфекціоніст Євген Щербина.

– Багато хто пов’язує захворювання менінгітом з такими причинами, як вихід на вулицю в холодну погоду з мокрою головою, прогулянка без шапки, купання в холодній воді. Але менінгіт не має нічого спільного з мокрою головою або наявністю головного убору, – говорить медик.

І пояснює, що менінгіт за своєю природою – це інфекційне захворювання, яке викликають його збудники – віруси, грибки, бактерії, паразити тощо.

Зараз дивляться

За словами Євгена, найбільш поширеною причиною менінгітів є віруси, зокрема ентеровіруси. На них припадає близько 80% всіх вірусних менінгітів.

Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного і спинного мозку.

Основні симптоми менінгіту:

висока температура;

головний біль;

блюв ання ;

; холодні кінцівки;

сплутаність свідомості;

скутість шиї;

людина сонн а , її важко розбудити;

, важко розбудити; судом и ;

; специфічн ий висип, як ий не зникає при натисканні;

висип, як не зникає при натисканні; людині важко витримувати яскраве світло.

Вірусні менінгіти, як правило, протікають легше. Досить часто ви можете навіть не знати, що у вашої дитини або вас був менінгіт.

– Ну температура, ну голова боліла – з ким не буває. Навіть якщо така людина потребує госпіталізації, то в більшості випадків не буде в реанімаційному відділенні, – каже інфекціоніст.

За його словами, частіше менінгіт розвивається у людей, що мають серйозні проблеми з імунітетом. Але іноді це може статися і з абсолютно здоровою людиною.

Як захиститися

Оскільки менінгіт викликають різні віруси і бактерії, захист від нього можуть надати наступні вакцини:

Hib-вакцина проти гемофільної інфекції;

проти пневмококової інфекції;

проти менінгококової інфекції.

За словами медика, в зоні ризику менінгіту дорослі, якщо вони проживають скупчено, наприклад, у гуртожитках або казармах. Так що варто подумати про щеплення в будь-якому віці.

Джерело: Бережи себе