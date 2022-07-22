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Справа зовсім не в прогулянках без шапки: симптоми менінгіту, способи профілактики

22 Липня 2022, 16:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хвороба
Джерело: Depositphotos

Що таке менінгіт, що провокує виникнення хвороби, які її наслідки і як від неї захиститися. На ці питання на онлайн-майданчику Бережи себе відповів лікар-інфекціоніст Євген Щербина.

– Багато хто пов’язує захворювання менінгітом з такими причинами, як вихід на вулицю в холодну погоду з мокрою головою, прогулянка без шапки, купання в холодній воді. Але менінгіт не має нічого спільного з мокрою головою або наявністю головного убору, – говорить медик.

І пояснює, що менінгіт за своєю природою – це інфекційне захворювання, яке викликають його збудники – віруси, грибки, бактерії, паразити тощо.

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За словами Євгена, найбільш поширеною причиною менінгітів є віруси, зокрема ентеровіруси. На них припадає близько 80% всіх вірусних менінгітів.

Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного і спинного мозку.

Основні симптоми менінгіту:

  • висока температура;
  • головний біль;
  • блювання;
  • холодні кінцівки;
  • сплутаність свідомості;
  • скутість шиї;
  • людина сонна, її важко розбудити;
  • судоми;
  • специфічний висип, який не зникає при натисканні;
  • людині важко витримувати яскраве світло.

Вірусні менінгіти, як правило, протікають легше. Досить часто ви можете навіть не знати, що у вашої дитини або вас був менінгіт.

– Ну температура, ну голова боліла – з ким не буває. Навіть якщо така людина потребує госпіталізації, то в більшості випадків не буде в реанімаційному відділенні, – каже інфекціоніст.

За його словами, частіше менінгіт розвивається у людей, що мають серйозні проблеми з імунітетом. Але іноді це може статися і з абсолютно здоровою людиною.

Як захиститися

Оскільки менінгіт викликають різні віруси і бактерії, захист від нього можуть надати наступні вакцини:

  • Hib-вакцина проти гемофільної інфекції;
  • проти пневмококової інфекції;
  • проти менінгококової інфекції.

За словами медика, в зоні ризику менінгіту дорослі, якщо вони проживають скупчено, наприклад, у гуртожитках або казармах. Так що варто подумати про щеплення в будь-якому віці.

Джерело: Бережи себе

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